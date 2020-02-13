Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС. "Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Минцу меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья Ирина Вырышева.

с чего всё началось

31 января Басманный суд заочно арестовал двоих сыновей Бориса Минца — Дмитрия и Александра на два месяца. Бориса Минца и его сыновей Дмитрия и Александра подозревают в растрате более 34 млрд рублей.

Суд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате

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