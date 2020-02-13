Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceСуд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате

31 января Басманный суд заочно арестовал двоих сыновей Бориса Минца — Дмитрия и Александра на два месяца. Бориса Минца и его сыновей Дмитрия и Александра подозревают в растрате более 34 млрд рублей.
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Басманный суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца

Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС. "Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Минцу меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья Ирина Вырышева.
ТАСС03:31

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Басманный суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца

ТАСС03:31

Сидит заочно

Российская газета12:55

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Ведомости03:59

Суд заочно арестовал экс-совладельца «Открытия» Бориса Минца

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Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей

Интерфакс03:41

Суд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд руб

РБК03:38

Бориса Минца арестовали с четвертой попытки

Коммерсантъ14:43
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Политика

Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране

Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.
Газета.Ru 14:27
Армия и оружие

Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году

Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
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Космос

Впервые за долгое время марсианский «пылевой дьявол» попал на фото

Ещё в октябре 2019 года исследовательский орбитальный аппарат NASA смог сделать серию снимков, на которых запечатлён впечатляющий «пылевой дьявол».
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Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском 07:53
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Фуркад может подать в суд на Резцову за слова о допинге

РИА Новости 10:37
Общество

Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах

РБК 11:25
Футбол

Сёмин: если тренер нужен, значит, контракт продлят

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к возможному продлению контракта с клубом.
RT на русском 11:20
Музыка

В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя

Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
РИА Новости 07:41
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru 15:52
Общество

В Росавиации сообщили, что 228 россиян ждут возвращения из Китая

Почти 230 граждан России ждут возвращения в РФ из Китая до 29 февраля, это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии".
ТАСС 15:35
Армия и оружие

Лазеры под кабиной: американцы нашли на Су-57 уникальную систему

Утро.ru вчера в 05:04
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.
РИА Новости 15:50
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес после недавних событий в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:28
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 00:19
Происшествия

Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Видео истерики пассажирки опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 12 февраля.
Известия вчера в 14:43
Армия и оружие

По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
РБК 14:12
Происшествия

Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника

РИА Новости 04:35
Политика

Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву

Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
БИЗНЕС Online вчера в 06:51
Футбол

Милан — Ювентус 1:0 (2-й тайм)

«Милан» огласил список футболистов, которые могут сыграть с «Ювентусом» в полуфинальном матче Кубка Италии.
Sport24.ru 06:40
Происшествия

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
ТАСС 12:36
Шоу-бизнес

Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети

После чего Плаксина обронила загадочную фразу, которая впоследствии вызвала споры в Сети.
Московский Комсомолец 06:12
Политика

Мишустин дал поручение о численности сотрудников министерств

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг дал поручение об оптимизации численности министерств и ведомств, которые должны стать более компактными.
Взгляд.ру 03:36
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В Сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

РИА Новости вчера в 07:05
Авто

Опубликованы первые изображения нового Renault Logan

Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
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Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Политика

Правительство США предъявило обвинения Huawei в промышленном шпионаже

Правительство США и ФБР обвиняют телекоммуникационную компанию Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу в краже объектов коммерческой тайны, сообщает министерство юстиции США.
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Шоу-бизнес

Рианна поделилась фотографией в нижнем белье

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна поделилась фотографией в нижнем белье своего собственного бренда Savage X Fenty.
Lenta.ru 02:16
Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
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Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель и меценат, основатель Музея русского импрессионизма. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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