Общество
Rambler News ServiceСуд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате
31 января Басманный суд заочно арестовал двоих сыновей Бориса Минца — Дмитрия и Александра на два месяца. Бориса Минца и его сыновей Дмитрия и Александра подозревают в растрате более 34 млрд рублей.
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с чего всё началось
Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС. "Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Минцу меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья Ирина Вырышева.ТАСС03:31
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