Общество
DP.RUСуд заочно арестовал бизнесмена Минца
В четверг, 13 февраля, Басманный суд Москвы заочно арестовал Бориса Минца, бывшего совладельца группы "Открытие", передает Интерфакс. В конце января были заочно арестованы сыновья бизнесмена Дмитрий и Александр. Все трое проходят по делу о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ).
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с чего всё началось
Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС. "Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Минцу меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья Ирина Вырышева.ТАСС03:31
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