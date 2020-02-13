Общество

DP.RUDP.RUСуд заочно арестовал бизнесмена Минца

В четверг, 13 февраля, Басманный суд Москвы заочно арестовал Бориса Минца, бывшего совладельца группы "Открытие", передает Интерфакс. В конце января были заочно арестованы сыновья бизнесмена Дмитрий и Александр. Все трое проходят по делу о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Басманный суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца

Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС. "Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Минцу меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья Ирина Вырышева.
ТАСС03:31

Подробнее о событии

Сидит заочно

Российская газета12:55

Бориса Минца арестовали вслед за сыновьями

Коммерсантъ04:08

Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей

Интерфакс03:41

Суд заочно арестовал экс-совладельца «Открытия» Бориса Минца

РИА Новости03:41

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Ведомости03:59

Суд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд руб

РБК03:38

Басманный суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца

ТАСС03:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Политика

Посол России назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, за прошлый год россияне получили около 6 тысяч отказов во въезде в еврейское государство, часть из которых были необоснованными.
Наша версия 02:52
Экономика

АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
РБК 10:21
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Экономика

Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым.
Газета.Ru вчера в 06:42
Политика

В Конституцию впишут Курилы и зарплаты

Поправка о запрете на отчуждение территорий позволяет власти придать явке на голосование за Конституцию дополнительный смысл для национал-патриотического сегмента избирателей, которые не согласны с нынешней политикой на украинском направлении.
РБК 14:31
Общество

Финская журналистка оценила питание в российских школах

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Рифей-Пермь вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг

Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
Дни24 09:08
Общество

Поправки о материнском капитале внесли в Госдуму

В понедельник, 10 февраля, фракция «Единая Россия» внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале.
Городовой 11 февраля в 00:02
Общество

Мощный циклон принесет в Россию сильный ветер и падение давления

Мощный атлантический циклон придет в западные регионы России в выходные дни, а к понедельнику доберется и до Москвы.
ТАСС вчера в 23:11
Экономика

Трассу Москва — Казань могут построить раньше срока

Госкомпания "Автодор" может построить трассу М-12 Москва — Казань гораздо раньше намеченных сроков.
Реальное время 10:08
Политика

Небензя объяснил позицию России по резолюции Совбеза ООН по Ливии

Россия не смогла поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии из-за неготовности ее выполнения самими ливийцами, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
ФАН вчера в 17:05
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

Известия 07:11
Биатлон

Фуркад собрался судиться с Резцовой

Газета.Ru 14:11
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

RT на русском 09:33
Экономика

Законопроект о продлении ЕНВД до 2024 года внесен в Госдуму

Законопроект, предполагающий продление режима ЕНВД, внесло в Госдуму заксобрание Еврейской автономной области, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:17
Происшествия

Уголовное дело против девушки, ранившей жителя Туапсе, закрыли

REGNUM 05:15
Армия и оружие

Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году

Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
RT на русском 13:27
Наука

NASA прогнозирует «замерзание» Западной Европы

Круг Бофорта удерживают на месте многолетние западные ветры, однако если они изменять направление, то излишки талой воды попадут в Атлантику и будут уноситься течениями океана.
Что происходит 11 февраля в 00:32
Армия и оружие

В Ираке ракетами обстреляна военная база США

На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Российская газета 13:24
Шоу-бизнес

Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети

После чего Плаксина обронила загадочную фразу, которая впоследствии вызвала споры в Сети.
Московский Комсомолец 06:12
Политика

Премьер-министр Польши приедет в Смоленск 10 апреля

Рабочий путь (г. Смоленск) 10:25
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Общество

Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах

Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости».
РБК 11:25
Шоу-бизнес

Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Наука

Изучены микробы в московском метро

Российские ученые из Университета ИТМО совместно с коллегами из США исследовали микробиом московского метрополитена и выделили основные виды представленных там бактерий.
Lenta.ru 11:51
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе.
Lenta.ru вчера в 03:48
Политика

Министр объяснил обвинения внука Назарбаева его наркозависимостью

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал в интервью телеканалу «Хабар» недавние сообщения в Facebook Айсултана Назарбаева — внука первого президента страны Нурсултана Назарбаева, обвинившего руководство страны в коррупции.
РБК 11:06
Политика

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
RT на русском 11:40
Авто

Названа цена самого дешевого Skoda Karoq для России

Skoda Karoq доступен для предзаказа в России с января, а официальные продажи стартуют 14 февраля.
Авторамблер 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Борис Минц
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель и меценат, основатель Музея русского импрессионизма. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное