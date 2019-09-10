Следственный комитет попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Им грозит до десяти лет колонии.

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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых. Такое решение приняли судьи Артур Карпов и Юлия Сафина, передает корреспондент РБК.

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