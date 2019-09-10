Происшествия

РБКРБКСуд заочно арестовал братьев Ананьевых

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых. Такое решение приняли судьи Артур Карпов и Юлия Сафина, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

Братьям Ананьевым заочно предъявили обвинение в растрате

Следственный комитет попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Им грозит до десяти лет колонии.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:52, Вашингтон
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Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети

В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.
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Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии

Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
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Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
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Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
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Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул

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Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
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Boeing объявил о разработке геостационарной платформы Boeing 702X

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Москвичей начнут информировать о прививках по СМС

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Новый Land Rover Defender представлен официально

На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
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Названа опасность употребления мяса курицы и индейки

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В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке

Намерение украинского режиссера Олега Сенцова, ранее осужденного в России за терроризм и выданного в рамках обмена Киеву, приехать в Крым на танке говорит о его боязни России – пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Газета.Ru 15:27
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Дмитрий Ананьев
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Предприниматель, совладелец холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и Факты» и др.
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