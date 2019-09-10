Происшествия
РБКСуд заочно арестовал братьев Ананьевых
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых. Такое решение приняли судьи Артур Карпов и Юлия Сафина, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить97
с чего всё началось
Следственный комитет попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Им грозит до десяти лет колонии.РИА Новости07:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:52, Вашингтон
Футбол
Азмун помог Ирану обыграть Гонконг в отборе на ЧМ-2022
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун помог национальной сборной Ирана одержать победу над Гонконгом в отборочном матче на чемпионат мира по футболу 2022 года.
Нева Спорт 11:10
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Политика
Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Армия и оружие
Россия смогла создать замену украинским корабельным двигателям
HotGeo вчера в 12:15
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по Муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru 14:40
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.
Газета.Ru вчера в 16:31
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Наука
Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул
Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.
N+1 вчера в 12:13
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Шоу-бизнес
Домработница Петросяна подозревает Степаненко в колдовстве
Аргументы недели 14:57
Политика
Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах
Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
РБК 12:26
Космос
Boeing объявил о разработке геостационарной платформы Boeing 702X
Три Boeing 702X можно вывести на геостационарную орбиту одним пуском РН Falcon 9.
Telesputnik.ru вчера в 07:19
Общество
Москвичей начнут информировать о прививках по СМС
Благодаря внедренной системе врачи смогут отслеживать информацию о вакцинации в режиме онлайн и информировать москвичей о необходимости привести ребенка на прививку через СМС.
Lenta.ru 09:43
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре
Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55
Политика
Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания
Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
РИА Новости 11:58
Политика
В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке
Намерение украинского режиссера Олега Сенцова, ранее осужденного в России за терроризм и выданного в рамках обмена Киеву, приехать в Крым на танке говорит о его боязни России – пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Газета.Ru 15:27