Происшествия
РБКСуд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
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с чего всё началось
Следственный комитет попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Им грозит до десяти лет колонии.РИА Новости07:19
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
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Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
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9111.ru вчера в 05:25
Культура
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