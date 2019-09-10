Следственный комитет попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Им грозит до десяти лет колонии.

с чего всё началось

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

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