Следственный комитет попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Им грозит до десяти лет колонии.

с чего всё началось

Басманный суд Москвы во вторник вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка – братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Следственный комитет обвиняет их в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн.

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