Хабаровский краевой суд 5 февраля 2020 г. удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король» и бывшего одним из крупнейших в России добытчиков краба. Решение суда первой инстанции, отказавшей в аресте, отменено.

с чего всё началось

РБК направил запрос в СК России и Хабаровский краевой суд. В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года. По версии следствия, именно Кан был организатором преступления.

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