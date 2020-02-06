Происшествия
РБКСуд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
РБК направил запрос в СК России и Хабаровский краевой суд. В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года. По версии следствия, именно Кан был организатором преступления.
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с чего всё началось
Хабаровский краевой суд 5 февраля 2020 г. удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король» и бывшего одним из крупнейших в России добытчиков краба. Решение суда первой инстанции, отказавшей в аресте, отменено.Ведомости01:56
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