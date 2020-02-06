Происшествия

РБКРБКСуд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

РБК направил запрос в СК России и Хабаровский краевой суд. В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года. По версии следствия, именно Кан был организатором преступления.
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с чего всё началось

Суд санкционировал арест «крабового короля» Олега Кана

Хабаровский краевой суд 5 февраля 2020 г. удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король» и бывшего одним из крупнейших в России добытчиков краба. Решение суда первой инстанции, отказавшей в аресте, отменено.
Ведомости01:56

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Суд арестовал «крабового короля» Олега Кана

Газета.Ru05:17

Сбежавшего из России «крабового короля» заочно арестовали по делу об убийстве

Lenta.ru03:59

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Коммерсантъ02:48

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Forbes03:07

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

РБК02:51

Суд в Хабаровске заочно арестовал бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейший добытчиков краба в России

Эхо Москвы03:31

Суд санкционировал арест «крабового короля» Олега Кана

Ведомости01:56
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Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
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Здоровье

В Китае у новорожденного обнаружили коронавирус

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Интересно, что малыш появился на свет в Майами, а свой первый день рождения отмечает в Дубае.
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Сенат США проголосовал против импичмента Трампа

52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Коммерсантъ вчера в 16:32
Спорт

Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида

РБК 04:43
Гаджеты

Распродажа: Samsung предлагает купить два телевизора по цене одного

Samsung UHD 4K Smart TV NU7090 Series 7 за 57 990 рублей; вместе с ней идет подарочный Samsung HD Flat TV H4080 Series 4 с диагональю 24 дюйма (его обычная цена – 11 990 рублей).
Dgl.ru 02:33
Происшествия

СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске

Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха прекращено, так как его действия по выдаче "спецпропусков" не затронули ничьих интересов, сообщает управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:46
Политика

Рада отказалась отменить закон о сокращении обучения на русском языке

Парламент Украины на заседании в четверг отказался отменить закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 04:56
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
RT на русском вчера в 04:50
Футбол

«Крылья Советов» арендовали у «Зенита» полузащитника Иванова

Футболист проходит первый зимний вместе с самарским клубом. Иванов будет играть за "Крылья Советов" под тридцатым номером.
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Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Общество

В Москве зафиксировали резкое снижение атмосферного давления

В Москве в ночь на 6 февраля зафиксировали резкое снижение атмосферного давления. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
Известия 04:18
Политика

Украина признала неготовность к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
Вести.Ru вчера в 14:46
Армия и оружие

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК вчера в 06:52
Политика

Врио главы Чувашии освободил от должности и. о. министра экономического развития региона

Врио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ об отставке исполняющего обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли республики Павла Иванова.
ТАСС 05:12
Политика

В Раде произошла потасовка между депутатами

РИА Новости 04:37
Происшествия

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой

На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Российская газета вчера в 13:04
Происшествия

Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии, есть погибшие и раненые

Скоростной поезд сошел с рельсов на линии между Миланом и Болоньей.
Росбалт 05:40
Происшествия

Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле

Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
РБК вчера в 14:31
Общество

Ростовская область приостановила автобусное сообщение с Украиной

В Ростовской области из-за сложных погодных условий и плохой видимости ограничено международное автобусное сообщение с Украиной.
REGNUM 03:50
Происшествия

На МКАД столкнулись восемь автомобилей

Движение автотранспорта на участке внешней стороны МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с восемью автомобилями, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
РИА Новости 05:13
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Политика

В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ рассмотрит предложение об увеличении президентской квоты в Совете Федерации.
Российская газета 04:15
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.
РБК 05:05
Общество

Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Lenta.ru 04:27
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
Политика

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Культура

Объявлен состав Экспертного совета проекта «Культурный код»

В состав Экспертного совета проекта «Культурный код» вошли специалисты и практики в сфере культуры, каждый из которых вносит значительный вклад в развитие современного искусства в России и его популяризацию.
REGNUM 03:26
Здоровье

У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса

"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:20
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