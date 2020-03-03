По данным МВД, братья организовали вывод через ОЗК $20 млн под фиктивную закупку 400 тыс. тонн зерна Новый эпизод появился в уголовном деле бывших владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

с чего всё началось

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