Происшествия

РБКРБКСуд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых

В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше

По данным МВД, братья организовали вывод через ОЗК $20 млн под фиктивную закупку 400 тыс. тонн зерна Новый эпизод появился в уголовном деле бывших владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Коммерсантъвчера в 17:16

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Граждане Польши и Украины заочно арестованы в Москве по «делу Магомедовых»

ТАССвчера в 14:36

Суд в Москве заочно арестовал поляка и украинца по делу о не доехавшем до России зерне. Организаторами аферы на $20 млн считаются братья Магомедовы

Фонтанка.Ру03:40

Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше

Коммерсантъвчера в 17:16

Поляк и украинец арестованы по делу «Суммы» братьев Магомедовых

Красная веснавчера в 15:20

Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых

РБК04:02

Суд заочно арестовал двух фигурантов в рамках дела «Суммы»

ПРАЙМвчера в 13:07

В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»

Интерфаксвчера в 12:47
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Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ вчера в 06:17
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Музыка

Группа Little Big представит Россию на «Евровидении»

62инфо 04:59
Происшествия

В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.
RT на русском 06:38
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются целями для армии его страны в Сирии.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество

Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
ТАСС 05:44
Происшествия

Собутыльники изнасиловали и избили до смерти мужчину в Москве

В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в изнасиловании и убийстве своего собутыльника, говорится в сообщении столичного управления СКР.
Вести.Ru 06:08
Политика

ЦИК представит логотип и слоган голосования по Конституции

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что комиссия имеет концептуальное решение по логотипу и слогану общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции, официальный вариант будет представлен на презентации в ближайшее время.
ТАСС 02:43
Экономика

АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков.
РБК 06:02
Общество

Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы

Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
REGNUM 04:42
Армия и оружие

Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет

По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
Lenta.ru 04:26
Экономика

Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник компании.
Ведомости 04:22
Интернет

«Одноклассники» восстанавливают доступ к аккаунту по фото

Новая функция работает на базе нейростей, а технология распознавания лиц сама будет принимать решение по восстановлению доступа.
Astera 05:49
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини

Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Discover24 вчера в 03:21
Происшествия

В Волгограде подполковника уволили за драку полицейских в академии МВД

После служебного разбирательства о драке полицейских из Волгограда и Элисты был уволен начальник факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД подполковник Олег Дегтярёв.
REGNUM 05:28
Политика

Подан иск с требованием признать незаконным указ о голосовании по поправкам в Конституцию

В Москве член участковой избирательной комиссии подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным указ Владимира Путина о голосовании по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Общество

Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».
Известия 06:03
Общество

Три московских прокурора написали рапорты об отставке

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
РБК 06:13
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Авто

Bentley представила новый Bentley Mulliner Bacalar

В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.
SpeedMe 03:49
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru вчера в 12:46
Здоровье

Врач предсказал эпидемию коронавируса в России

Кандидат медицинских наук, врач-хирург, депутат Госдумы от фракции КПРФ, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал, как поведет себя коронавирус на территории России.
9111.ru 05:51
Футбол

Ахмат — Ростов 1:1

На 59-й минуте защитник «Ахмата» Максим Ненахов был удален с поля за фол на форварде «Ростова» Элдоре Шомуродове.
Sport24.ru 29 февраля в 12:47
Наука

Ученые назвали возраст найденной у Крымского моста терракотовой головы

Найденная археологами перед строительством Крымского моста в 2017 году античная терракотовая голова была создана в V веке до нашей эры и скорее всего крепилась на корабле.
Российская газета 05:13
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкие фото с особенной дочерью

Светлана Бондарчук показала редкие фото с особенной дочерью Главред журнала Hello! не часто демонстрирует снимки наследницы в соцсети.
Экспресс газета 06:31
Гаджеты

Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
Astera вчера в 12:15
Политика

В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
RT на русском 05:42
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.
РБК 03:50
Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными

По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
ИА REX 02:30
Кино

Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»

В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Gazeta.SPb вчера в 06:32
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Зиявудин Гаджиевич Магомедов
Российский бизнесмен
Российский управленец, владелец и председатель совета директоров группы компаний «Сумма», владеющей, в частности, компаниями FESCO, «Глобалэлектросервис», «ИНТЭКС», «Стройновация» и 25,05% акций Новороссийского морского торгового порта. Двоюродный брат российского политического деятеля и предпринимателя Ахмеда Билалова.
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