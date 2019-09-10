Происшествия
КоммерсантъБратьев Ананьевых заочно арестовали за растрату
Братьев Ананьевых заочно арестовали за растрату Более 200 млрд руб. могло быть выведено из Промсвязьбанка его бывшими совладельцами братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, которых Басманный райсуд по ходатайству Следственного комитета России (СКР) заочно арестовал для международного розыска.
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с чего всё началось
Следственный комитет попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Им грозит до десяти лет колонии.РИА Новостивчера в 07:19
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