Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъБратьев Ананьевых заочно арестовали за растрату

Братьев Ананьевых заочно арестовали за растрату Более 200 млрд руб. могло быть выведено из Промсвязьбанка его бывшими совладельцами братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, которых Басманный райсуд по ходатайству Следственного комитета России (СКР) заочно арестовал для международного розыска.
Читать в источнике
Комментировать68
с чего всё началось

Братьям Ананьевым заочно предъявили обвинение в растрате

Следственный комитет попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Им грозит до десяти лет колонии.
РИА Новостивчера в 07:19

Подробнее о событии

Суд заочно арестовал Дмитрия Ананьева по делу о растрате

РИА Новостивчера в 12:15

Адвокат утверждает, что дело против бизнесмена Есина инициировали банкиры Ананьевы

ТАССвчера в 12:39

Суд заочно арестовал второго брата Ананьева

Интерфаксвчера в 12:36

Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

РБКвчера в 12:28

Суд заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых

Ведомостивчера в 15:26

Братьев Ананьевых заочно арестовали за растрату

Коммерсантъвчера в 14:13

Братьев Ананьевых объявили в международный розыск

RT на русскомвчера в 10:07
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:39, Вашингтон
Религия

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Гаджеты

На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform вчера в 13:42
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская «наигралась» в актерскую профессию

Bimru.ru вчера в 08:23
Политика

Украина приостановила расторжение соглашений с Россией

Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 01:49
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Политика

Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
RT на русском вчера в 23:11
Происшествия

У посольства США в Кабуле произошел взрыв в годовщину 11 сентября

Известия вчера в 17:26
Хоккей

Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме

Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Политика

Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями

По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.
РБК 00:44
Культура

В Минкультуры появится Департамент театров

В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета вчера в 05:55
Политика

Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Политика

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после того, как Вашингтон ввёл санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Эхо Москвы 02:32
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 09 сентября в 06:48
Общество

Подсчитаны расходы россиян на домашний быт

Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9 и 11 процентов соответственно, а на телевидение и онлайн-кинотеатры — уменьшились на 13 процентов.
Lenta.ru 01:08
Наука

Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле

Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru вчера в 16:12
Происшествия

Налетчики на BMW напали на инкассаторов в Подмосковье

В Щелкове двое мужчин напали на инкассаторов и похитили, по предварительным данным, около 15 млн рублей.
Интерфакс 01:09
Общество

В Москве упростили процедуру получения СНИЛС

В апреле сообщалось, что в России больше не будут выдавать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Известия 01:39
Хоккей

Хартли — о срыве перехода Захи: бывают журналисты порядочные и не очень

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал информацию, что слухи журналистов о переходе Павла Захи сорвали трансфер нападающего в клуб.
Чемпионат вчера в 16:13
Шоу-бизнес

Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре

ФАН вчера в 02:03
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане

Отмечается, что езще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Энергетика

Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2019 году

Управление энергетической информации министерства энергетики США (EIA) понизило прогноз добычи нефти участниками Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по итогам 2019 года на 100 тыс. баррелей в сутки, до 30,03 млн. баррелей в день.
Известия вчера в 12:47
Наука

Ученые разработали биоморфную модель нейрона для имитации работы мозга

РИА Новости вчера в 20:00
Общество

В Норильске выпал первый снег и началась метель

Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Экономика

Исследование: россияне стали лучше понимать свои финансовые права

Россияне стали лучше понимать, куда обращаться, если их права в банке или страховой компании были нарушены, но число граждан, которые стараются иметь денежную "подушку безопасности", снизилось с 2013 года.
ТАСС 01:36
Культура

Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ

REGNUM 00:52
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Ананьев
Российский предприниматель
Предприниматель, совладелец холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и Факты» и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное