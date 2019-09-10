Следственный комитет попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Им грозит до десяти лет колонии.

с чего всё началось

Суд заочно арестовал бывших владельцев Промсвязьбанка — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Они объявлены в международный розыск и обвиняются в растрате более 100 млрд рублей. Помимо этого они подозреваются в легализации и причинении ущерба путем обмана более чем на 200 млрд рублей.

Наука Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы» В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

Политика В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.

Общество Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Наука Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.

Интернет Доска объявлений «Юла» запустила голосовые звонки внутри приложения Доска объявлений "Юла" от Mail.ru Group добавила голосовые звонки в мобильное приложение.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Футбол Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости «Ювентуса» Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости клуба, информирует Gazzetta dello Sport.

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Политика Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.

Здоровье Минздрав предложил штрафовать врачей за низкое качество медпомощи Штрафовать чиновников и больничное начальство за низкое качество медицинской помощи намерен Минздрав.

Шоу-бизнес Алла Пугачева публично похвалила новую песню своего внука Алла Пугачева публично похвалила новую песню своего внука Напомним, что свою группу Multiverse Никита Пресняков основал пять лет назад.

Общество Джек Ма ушел с поста главы Alibaba Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.

Шоу-бизнес Алена Кравец рассказала, что Прохор Шаляпин к ней приставал Сегодняшний выпуск ток-шоу «На самом деле» был посвящен Прохору Шаляпину и его экс-возлюбленной Татьяне Гудзевой, которая уверяет, что родила от певца ребенка.

Общество В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Назван самый провальный фильм в истории Голливуда Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).

Политика Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.