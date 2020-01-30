Общество

РИА НовостиРИА НовостиСуд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей

Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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