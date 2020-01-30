Общество
РИА НовостиСуд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей
Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Общество
В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам
Происшествия
В Тольятти стая бездомных собак набросилась на школьника
В Тольятти стая уличных собак напала на гулявшего во дворе мальчика.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса
Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.
Происшествия
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего
Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Авто
Опубликован топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей
Четвертую и пятую строчку разделили между собой две хэтчбеки Skoda Citigo и Suzuki Baleno, литровые «движки» которых тратят каждые 100 километров всего 4,26 литра бензина.
Культура
Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную в дуэте с Началовой
Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, которую записал в дуэте с Юлий Началовой незадолго до её смерти.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Политика
Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции
США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Общество
Голикова: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом
На территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области.
Энергетика
Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Политика
Помилованная Путиным Иссахар вернулась в Израиль
Футбол
Испанская «Сельта» подтвердила переход Смолова
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в испанской Примере.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Финансы
К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам
Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.
Происшествия
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
Киберспорт
Вышла игра Warcraft III: Reforged
Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
Общество
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Армия и оружие
Реактивную систему залпового огня «Флейта» представили в Минске
Новый образец реактивной системы залпового огня с музыкальным позывным "Флейта" и подвижный пункт управления на базе бронеавтомобиля "Асилак" АРС-6 впервые представили в белорусской столице во время коллегии Госкомвоенпрома.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Экономика
Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут
Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Гаджеты
На рынок РФ вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей
Новый слайдер на российском рынке Как сообщает ToDay News Ufa, компания Inoi анонсировала слайдер премиум класса в стильном цельнометаллическом корпусе.
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