Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию в Израиле. Согласно материалам уголовного дела, Ильинской 27 августа избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

РИА Новостивчера в 16:45
Коммерсантъ

Галерист Гельман сообщил об обыске из-за трижды проголосовавшей россиянки в Израиле

Коммерсантъвчера в 15:55
Дождь

В московскую квартиру Марата Гельмана пришли с обыском по делу россиянки, трижды проголосовавшей в Израиле по поправкам

Дождьвчера в 15:19
РБК

В Москве заочно арестовали трижды проголосовавшую по поправкам женщину

РБКвчера в 16:01
ТАСС

Суд заочно арестовал россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

ТАССвчера в 15:20
Интерфакс

Московскую квартиру Гельмана обыскали по делу о тройном голосовании россиянки в Израиле

Интерфаксвчера в 15:45
Медиазона

В Москве заочно арестовали россиянку, трижды проголосовавшую в Израиле по поправкам в Конституцию

Медиазонавчера в 14:41

«Манчестер Сити» предложил за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансфер аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить каталонскому клубу также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Известия17:50

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
445

Украина досрочно закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Правительство Украины решило досрочно закрыть границу для въезда иностранцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, запретив им посещение страны с 28 августа, а не с 29, как было решено в среду на заседании кабинета министров.
ТАССвчера в 15:24
271

Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Представитель пресс-службы МГУ сообщил журналисту Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно и что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.
Forbes26 августа в 13:35
25

Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

Выступая на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, президент отметил, что неустоявшиеся соседи Белоруссии начинают вмешиваться во внутренние дела республики, ведя дипломатическую войну.
Инфоросвчера в 09:26
136

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи

Следователи в Чите возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и выложил про это ролик, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.
ТАСС21:57
7