Украина досрочно закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Правительство Украины решило досрочно закрыть границу для въезда иностранцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, запретив им посещение страны с 28 августа, а не с 29, как было решено в среду на заседании кабинета министров.