Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

Афиша Daily 10

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию в Израиле. Согласно материалам уголовного дела, Ильинской 27 августа избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.