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РИА Новости
РИА Новости

Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию в Израиле. Согласно материалам уголовного дела, Ильинской 27 августа избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.В источнике
С чего всё началось
Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал гражданку России Яэль Ильински, трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию в Израиле, следует
 из карточки уголовного дела на сайте суда.
Медиазонавчера в 14:41
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РИА Новости

Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

РИА Новостивчера в 16:45
ТАСС

Суд заочно арестовал россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

ТАССвчера в 15:20
РБК

В Москве заочно арестовали трижды проголосовавшую по поправкам женщину

РБКвчера в 16:01
Дождь

В московскую квартиру Марата Гельмана пришли с обыском по делу россиянки, трижды проголосовавшей в Израиле по поправкам

Дождьвчера в 15:19
Коммерсантъ

Галерист Гельман сообщил об обыске из-за трижды проголосовавшей россиянки в Израиле

Коммерсантъвчера в 15:55
Интерфакс

Московскую квартиру Гельмана обыскали по делу о тройном голосовании россиянки в Израиле

Интерфаксвчера в 15:45
Медиазона

В Москве заочно арестовали россиянку, трижды проголосовавшую в Израиле по поправкам в Конституцию

Медиазонавчера в 14:41

Charite не подтвердила сведения об «отравлении» Навального «Новичком»

Издание Spiegel и "расследовательская" группа Bellingcat, известная своими сфабрикованными материалами, ранее сообщили о том, что врачи немецкой клиники не исключают версии возможного "отравления" Навального ядом группы ингибиторов холинэстеразы "Новичок".
iReactorвчера в 05:49
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфаксвчера в 16:18
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Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok

Oracle и Microsoft подали заявки китайской компании ByteDance на покупку американского приложения TikTok в рамках сделки, которая может быть заключена в течение недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения.
Ведомостивчера в 14:37
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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