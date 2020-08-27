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РИА Новости
РИА Новости

Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию в Израиле. Согласно материалам уголовного дела, Ильинской 27 августа избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.В источнике
С чего всё началось
Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал гражданку России Яэль Ильински, трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию в Израиле, следует
 из карточки уголовного дела на сайте суда.
Медиазонавчера в 14:41
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Эхо Москвы

Суд в Москве заочно арестовал гражданку России Яэль Ильински

Эхо Москвы18:14
ТАСС

Суд заочно арестовал россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

ТАССвчера в 15:20
Медиазона

В Москве заочно арестовали россиянку, трижды проголосовавшую в Израиле по поправкам в Конституцию

Медиазонавчера в 14:41
РБК

В Москве заочно арестовали трижды проголосовавшую по поправкам женщину

РБКвчера в 16:01
Коммерсантъ

Галерист Гельман сообщил об обыске из-за трижды проголосовавшей россиянки в Израиле

Коммерсантъвчера в 15:55
Интерфакс

Московскую квартиру Гельмана обыскали по делу о тройном голосовании россиянки в Израиле

Интерфаксвчера в 15:45
Дождь

В московскую квартиру Марата Гельмана пришли с обыском по делу россиянки, трижды проголосовавшей в Израиле по поправкам

Дождьвчера в 15:19

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новостивчера в 05:35
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русскомвчера в 22:31
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Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Представитель пресс-службы МГУ сообщил журналисту Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно и что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.
Forbes26 августа в 13:35
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Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков и призвал не допустить возвращения "лихих 90-х".
РИА Новости17:34
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В Москве прошла премьера фильма «Вратарь галактики» с Ефремовым

Премьера картины Джаника Файзиева Вратарь галактики, одну из ролей в котором сыграл обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов, состоялась в столичном кинотеатре Октябрь 26 августа.
iReactor26 августа в 06:55
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Производители предупредили о подорожании мороженого на треть

Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компания «Юнилевер» обратилась к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой приостановить ее.
Известия18:30

Магуайр об инциденте в Греции: я был в панике и боялся за свою жизнь

Капитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр, приговоренный в Греции к условному сроку, заявил, что опасался за свою жизнь, когда полиция арестовала его на прошлой неделе, так как считал, что его похищают.
РИА Новости17:48