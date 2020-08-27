Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию
Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию в Израиле. Согласно материалам уголовного дела, Ильинской 27 августа избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.В источнике
С чего всё началось
Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал гражданку России Яэль Ильински, трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию в Израиле, следует
из карточки уголовного дела на сайте суда.
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