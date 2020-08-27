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РИА Новости
РИА Новости

Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию в Израиле. Согласно материалам уголовного дела, Ильинской 27 августа избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.В источнике
С чего всё началось
Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал гражданку России Яэль Ильински, трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию в Израиле, следует
 из карточки уголовного дела на сайте суда.
Медиазонавчера в 14:41
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Эхо Москвы

Суд в Москве заочно арестовал гражданку России Яэль Ильински

Эхо Москвы18:14
ТАСС

Суд заочно арестовал россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

ТАССвчера в 15:20
Медиазона

В Москве заочно арестовали россиянку, трижды проголосовавшую в Израиле по поправкам в Конституцию

Медиазонавчера в 14:41
РБК

В Москве заочно арестовали трижды проголосовавшую по поправкам женщину

РБКвчера в 16:01
Коммерсантъ

Галерист Гельман сообщил об обыске из-за трижды проголосовавшей россиянки в Израиле

Коммерсантъвчера в 15:55
Интерфакс

Московскую квартиру Гельмана обыскали по делу о тройном голосовании россиянки в Израиле

Интерфаксвчера в 15:45
Дождь

В московскую квартиру Марата Гельмана пришли с обыском по делу россиянки, трижды проголосовавшей в Израиле по поправкам

Дождьвчера в 15:19

Walmart объединилась с Microsoft для покупки TikTok

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что китайская фирма ByteDance, которая владеет TikTok, получила предложения о покупке американского подразделения соцсети от Oracle и Microsoft совместно с Walmart.
Walmart объединилась с Microsoft для покупки TikTok
РБК17:16
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Время МСКвчера в 06:58

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РИА Новости17:48

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Ридусвчера в 17:32
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