Транспорт

РБКРБКСуд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
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Мосгорсуд удовлетворил заявление Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), потребовавшей отменить платную регистрацию в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», говорится в сообщении
 надзорного ведомства.
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