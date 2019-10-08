Транспорт
РБКСуд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах
Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
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с чего всё началось
Мосгорсуд удовлетворил заявление Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), потребовавшей отменить платную регистрацию в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», говорится в сообщении надзорного ведомства.Ведомости13:27
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