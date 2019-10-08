с чего всё началось

Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Экономика Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год.

Армия и оружие Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Общество Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.

Авто Компания Chery начала продажи нового кроссовера Exeed LX Компания Chery вывела на китайский рынок новый кроссовер LX премиального суббренда Exeed.

Происшествия На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве Вечером 4 октября в дежурную часть полиции Корсакова поступило сообщение о том, что в Озерском в одном из жилых домов по улице Центральной произошла драка с убийством.

Политика Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.

Происшествия В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий.

Политика Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу 18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.

Спорт WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.

Шоу-бизнес Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.

Экономика Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Политика Президент Владимир Путин поднялся выше облаков Накануне своего дня рождения Президент РФ вместе с министром обороны Сергеем Шойгу отправился в тайгу.

Шоу-бизнес Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Армия и оружие Власти ЛНР: ВСУ обстреляли район разведения сил Пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила об обстреле поселка Золотое-5 вблизи участка разведения сил.

Происшествия Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».