Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова
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Пресненский суд Москвы проведет прения сторон по делу актера Михаила Ефремова, на которых прокурор запросит наказание обвиняемому, 3 сентября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Отложить заседание на 3 сентября, в 10.00", - огласила судья Елена Абрамова.В источнике
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Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы во вторник завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова и назначил проведение прений сторон на 3 сентября, передает корреспондент ТАСС. "Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем на 3 сентября 10:00 мск", - постановила судья Елена Абрамова.
ТАСС08:44
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