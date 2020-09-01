Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Газета.Ru
Газета.Ru

Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым

Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС. 3 сентября суд заслушает прения сторон процесса.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

РИА Новости09:22
РБК

В суде назвали дату запроса гособвинением наказания для Ефремова

РБК09:02
РЕН ТВ

Обвинение запросит срок Ефремову 3 сентября

РЕН ТВ08:46
Московский Комсомолец

Срок Ефремову запросят 3 сентября

Московский Комсомолец08:56
RT на русском

Судебное следствие по делу Ефремова завершилось

RT на русском08:52
Газета.Ru

Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым

Газета.Ru08:56
ТАСС

Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

ТАСС08:44

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
1,1K

У Головина диагностирована травма подколенного сухожилия

Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за французский футбольный клуб "Монако", получил повреждение в матче Чемпионата Франции Игрок не смог продолжить поединок 2 тура против "Меца" и был заменён уже на 16-ой минуте.
Честный рейтинг букмекеров02:43

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
478