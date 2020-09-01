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Газета.Ru
Газета.Ru

Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым

Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС. 3 сентября суд заслушает прения сторон процесса.В источнике
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RT на русском

Как прошло заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова

RT на русском14:26
РИА Новости

Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

РИА Новости09:22
ТАСС

Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

ТАСС08:44
Газета.Ru

Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым

Газета.Ru08:56
Московский Комсомолец

Срок Ефремову запросят 3 сентября

Московский Комсомолец08:56
РЕН ТВ

Обвинение запросит срок Ефремову 3 сентября

РЕН ТВ08:46
РБК

В суде назвали дату запроса гособвинением наказания для Ефремова

РБК09:02

В Ростехе раскрыли планы экспорта истребителя пятого поколения Су-57

Москва, 1 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Россия предлагает зарубежным странам истребитель пятого поколения Су-57 предлагается зарубежным покупателям, но сначала необходимо выполнить поставки этих машин в Вооруженные силы РФ, заявил 1 сентября журналистам индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.
REGNUM10:58
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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ru09:28
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Лукашенко пригрозил закрыть границы для стран Запада

Глава государства отметил, что «более матерые страны» осознают, что с Белоруссией «не стоит задираться», поскольку она может закрыть границы под Брестом и Гродно, чем осложнит немецким грузам выход на Восток.
Ведомости06:47
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Гарик Харламов проводил 6-летнюю дочь от Кристины Асмус в первый класс

Пока Кристина Асмус занята на съемках нового шоу, их с Гариком Харламовым дочь Анастасия проводит время с отцом Надо сказать, что еще в июне Гарик и Кристина заявили, что будут и дальше продолжать заниматься совместным воспитанием их дочери Анастасии.
Вокруг ТВ05:34
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Сокращение населения России в этом году поставит антирекорд за 14 лет

Согласно документу, который еще находится в процессе доработки, в этом году убыль населения в стране составит 159 тыс. человек – это худший показатель за последние 14 лет, однако в 2006-м цифры были значительно больше: минус 373,9 тыс. человек.
Газета.Ru09:04
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Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite.
РБК13:09
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