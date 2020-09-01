Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
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Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС. 3 сентября суд заслушает прения сторон процесса.В источнике
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