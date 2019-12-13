Политика

RT на русскомRT на русскомСуд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, представляющего российскую сторону.
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В Британии завершились слушания по долгу Украины перед РФ

Московский Комсомолец14:21

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

RT на русском15:54

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

РБК15:37

Верховный суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

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В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

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В Великобритании завершились слушания по спору России и Украины о 3 млрд долларов

Говорит Москва11:55

Cуд в Британии завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:48, Ашберн
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