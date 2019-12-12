Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, представляющего российскую сторону.

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

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