Политика
RT на русскомСуд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, представляющего российскую сторону.
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В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией по облигациям
Комсомольская правда16:11
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