Как стало известно «СЭ», принципиальное решение по продолжению сезона в РПЛ может быть принято 12 мая. Клубы премьер-лиги отправили свои представления о возможности доигровки чемпионата для рассмотрения на уровне министерства спорта, Роспотребнадзора и других органов управления.

с чего всё началось

Отмечается также, что окончательное утверждение вопроса по продолжению или прекращению сезона состоится на исполкоме Российского футбольного союза 15 мая. Ранее сообщалось, что чемпионат России по футболу может возобновиться 21 или 28 июня.

Судьба чемпионата России по футболу может решиться 12 мая

Спорт день за днем

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