Коронавирус
Вести.RuСудьба чемпионата России по футболу может решиться 12 мая
Отмечается также, что окончательное утверждение вопроса по продолжению или прекращению сезона состоится на исполкоме Российского футбольного союза 15 мая. Ранее сообщалось, что чемпионат России по футболу может возобновиться 21 или 28 июня.
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с чего всё началось
Как стало известно «СЭ», принципиальное решение по продолжению сезона в РПЛ может быть принято 12 мая. Клубы премьер-лиги отправили свои представления о возможности доигровки чемпионата для рассмотрения на уровне министерства спорта, Роспотребнадзора и других органов управления.Спорт-Экспрессвчера в 15:02
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Окончательное решение о возобновлении или прекращении РПЛ может быть принято 12 мая
Спорт день за днемвчера в 16:13
«СЭ»: судьбу сезона РПЛ могут решить 12 мая. Большинство клубов – за досрочное завершение
Бомбардир.рувчера в 16:16
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Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
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RT на русском 09:38
Общество
Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кафе и рестораны в столице, ныне закрытые в связи с распространением коронавируса, будут открыты в последнюю очередь.
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РИА Новости 11:28
Футбол
В Германии разрешили возобновить чемпионат страны по футболу
Власти Германии разрешат возобновить матчи чемпионата страны (Бундеслиги) во второй половине мая.
Дождь 10:46
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Деловое.ТВ вчера в 12:23
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По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Экономика
Белоусов: экономика России вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14
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Общество
Запрет на продажу спиртного в жилых домах вступил в силу в России
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Единоборства
Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном
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Sport.ru вчера в 18:59