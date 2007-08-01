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Вести.RuСудьба чемпионата России по футболу может решиться 12 мая
Отмечается также, что окончательное утверждение вопроса по продолжению или прекращению сезона состоится на исполкоме Российского футбольного союза 15 мая. Ранее сообщалось, что чемпионат России по футболу может возобновиться 21 или 28 июня.
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с чего всё началось
Как стало известно «СЭ», принципиальное решение по продолжению сезона в РПЛ может быть принято 12 мая. Клубы премьер-лиги отправили свои представления о возможности доигровки чемпионата для рассмотрения на уровне министерства спорта, Роспотребнадзора и других органов управления.Спорт-Экспрессвчера в 15:02
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«СЭ»: судьбу сезона РПЛ могут решить 12 мая. Большинство клубов – за досрочное завершение
Бомбардир.рувчера в 16:16
Окончательное решение о возобновлении или прекращении РПЛ может быть принято 12 мая
Спорт день за днемвчера в 16:13
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В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.
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Общество
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Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
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Авто
Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz
Кузов нового серийного пикапа Hyundai Santa Cruz впервые удалось сфотографировать без камуфляжа.
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Общество
Псковские власти ограничили карантинные меры
В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 дважды обновился до бета-версии MIUI 12
Смартфон Xiaomi Mi 8 не входит в список моделей китайского бренда, предназначенных для получения апдейта MIUI 12.
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Политика
Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств
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С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
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Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом
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РБК вчера в 23:01
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Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Lenta.ru вчера в 14:43
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ТАСС вчера в 15:47
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В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
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Политика
Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию
На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж.
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Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
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Вести.Ru вчера в 02:36
Здоровье
В больнице в Коммунарке лечатся более 450 пациентов
Более 450 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
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Происшествия
На юге Казахстана затопило еще одно село
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В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
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Uznayvse.ru 03 мая в 06:20
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Общество
Куйвашев рассказал, когда власти обсудят смягчение режима самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда региональные власти могут начать снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
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Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
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