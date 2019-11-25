Экономика
Мурманский вестникСудьба перевалочного терминала в Мурманске еще решается
В нацпроект "Комплексный план магистральной инфраструктуры" не вошли терминал по перевалке СПГ на Камчатке и аналогичный терминал в Мурманске (общая стоимость терминала 70 млрд рублей, из которых бюджет должен был дать 0,9 млрд рублей). Судьба мурманского терминала еще решается.
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Культура
Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Спорт
WADA рекомендовало вновь отстранить Россию от Олимпиады
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
В Подмосковье на коров надели VR-очки
Гаджеты
Монструозный 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X действительно существует
Компания AMD недавно представила лишь два процессора Ryzen Threadripper нового поколения: 24-ядерный Threadripper 3960X и 32-ядерный Threadripper 3970X.
Авто
В Германии выбрали лучший бюджетный автомобиль года
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Футбол
Егоров поддержал решения судей в матче «Динамо» — «Ростов»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 17-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Ростовом" (2:1).
Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Политика
«Верните унитазы!» — украинцы из-за «туалетного надругательства» устроили акцию у посольства РФ
Активисты движения «Украинские студенты за свободу» организовали под посольством России в Киеве акцию «Гумконвой для России», в ходе которой принесли к диппредставительству трусы и унитазы.
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации экс-главы Коми Вячеслава Гайзера
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против экс-главы Коми Гайзера Как установили следователи, фигуранты дела долгие годы отнимали госимущество, а потом приобретали его за меньшие деньги.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Хоккей
Американский хоккеист с удовольствием вспомнил о жизни в России
Бывший американский хоккеист Брайан Берард с удовольствием вспомнил о жизни в России, передает РИА "Новости".
Общество
Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей
В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Футбол
Депай и Ауа не помогут «Лиону» в матче с «Зенитом»
Игроки «Лиона» полузащитник Уссем Ауа и нападающий Мемфис Депай пропустят матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом», сообщается в официальном «твиттере» французского клуба.
Политика
Массовый митинг проходит у здания парламента в Тбилиси
Скандальное голосование Массовые протесты проходят в Грузии уже более двух недель, демонстрации начались 14 ноября из-за провала голосования в парламенте по переходу страны на новую избирательную систему.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Авто
Повышение утильсбора приведёт к удорожанию отечественных автомобилей
Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил повышение утилизационного сбора на автомобили.
Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Спорт
Михаил Бутов: ОКР подталкивает ВФЛА к переменам
Очень надеюсь, что эта угроза со стороны ОКР подтолкнет руководство ВФЛА принять решение о созыве внеочередной конференции.
Общество
Молодой человек из Челябинска сменил фамилию на «Призыва нет»
В Челябинской области молодой человек провел странный эксперимент со своими данными в паспорте. Он сменим имя, фамилию и отчество.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Политика
Майкл Блумберг собрался в президенты США
Майкл Блумберг собрался в президенты США Американский миллиардер Майкл Блумберг, известный прежде всего как мэр Нью-Йорка и человек, не раз сменивший партийную принадлежность, объявил о выдвижении в президенты США.
Космос
Астрономы создали первую глобальную карту Титана, луны Сатурна
Явное отсутствие кратеров указывает на сравнительную молодость поверхности. Карта должна помочь исследователям больше узнать об этой луне.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования по делу о коррупции
Пресненский суд Москвы заключил под стражу заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.