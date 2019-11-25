В нацпроект "Комплексный план магистральной инфраструктуры" не вошли терминал по перевалке СПГ на Камчатке и аналогичный терминал в Мурманске (общая стоимость терминала 70 млрд рублей, из которых бюджет должен был дать 0,9 млрд рублей). Судьба мурманского терминала еще решается.

Судьба перевалочного терминала в Мурманске еще решается

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