Экономика

Мурманский вестникМурманский вестникСудьба перевалочного терминала в Мурманске еще решается

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В нацпроект "Комплексный план магистральной инфраструктуры" не вошли терминал по перевалке СПГ на Камчатке и аналогичный терминал в Мурманске (общая стоимость терминала 70 млрд рублей, из которых бюджет должен был дать 0,9 млрд рублей). Судьба мурманского терминала еще решается.
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