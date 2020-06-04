Коронавирус
Российская газетаГубернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
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К сентябрю-октябрю может быть вспышка, поэтому мы не должны закрывать ковидные койки. Математический анализ показывает, что мы постепенно выходим на плато по заболеванию ковидом. Карантин позволит контролировать процесс. Миграция между регионами может ухудшить эпидемиологическую ситуацию.
— Владимир Порханов, хирургКубань 24 05:47
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В Краснодарском крае карантинные ограничения продлеваются до 21 июня
Администрация Краснодарского края06:49
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