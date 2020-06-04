Общество
Кубань-ИнформСудьбу карантина на Кубани Вениамин Кондратьев решит в режиме онлайн
Жители края смогут увидеть заседание оперативного штаба Сегодня, 4 июня 2020 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в онлайн-режиме проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Отменят или продлят карантин? Прямая трансляция совещания оперативного штаба Кубани
Анапское Черноморье03:59
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за "несвоевременного информирования" о чрезвычайной ситуации с разливом топлива в Норильске, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новости 05:43
Хоккей
Малкин и Овечкин оценили хоккейные навыки Дзюбы
Малкин, комментируя видео, предложил произвести обмен капитана "Пингвинз" Сидни Кросби на Дзюбу, а Овечкин предложил футболисту сыграть в хоккей.
Газета.Ru 00:03
Политика
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
Гаджеты
В базе 3DMark замечен 8-ядерный Intel Rocket Lake-S с частотой 4,3 ГГц
Появление одного из процессоров Rocket Lake-S в базе 3DMark может свидетельствовать о том, что подготовка к их выходу идёт полным ходом.
3DNews 02:51
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Авто
Компания BMW презентовала новое купе BMW 4-Series
Состоялась официальная презентация нового купе BMW 4-Series.
Новые автомобили вчера в 03:00
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru вчера в 10:05
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал СМИ, как бороться с резкими скачками давления.
Evo-rus.com 02 июня в 12:10
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Космос
В кораблях Маска нашли российские детали
Lenta.ru вчера в 18:50
Политика
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительного выходного в июне
Министерство труда и социальной защиты России разъяснило, как будет оплачиваться нерабочий день 24 июня 2020 года.
НИА Нижний Новгород 05:08
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Экономика
Спикер Мосгордумы объяснил рост своих доходов продажей акций АО «Северянин»
Ранее Шапошников сообщал ТАСС о том, что рост его задекларированных доходов за 2019 год до более чем 1,95 млрд рублей обусловлен продажей ценных бумаг.
ТАСС 04:21
Происшествия
На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи
За последние сутки скончались два человека, общее число летальных случаев выросло до 38.
REGNUM вчера в 03:50
Происшествия
В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу
По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.
РБК 04:53
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
Происшествия
На Камчатке осудили женщину, утопившую своих детей
РИА Новости вчера в 19:36
Политика
Польские СМИ подняли вопрос о будущем страны без США
Последние новости из Америки заставляют задуматься о том, стоит ли Польше по-прежнему связывать свое будущее и безопасность с лидерством США, пишет 4 июня польское ежедневное издание Rzeczpospolita.
ИА Красная Весна 05:53
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 10:59
Политика
Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко
Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания уволила вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Российская газета 05:03
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
Футбол
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Аргентины
21-летний нападающий дебютировал за сборную Аргентины в 2019 году. В августе прошлого года им интересовался «Зенит».
ProstoProSport 03:37
Кино
Том Холланд поделился новыми фото со съемок «Человека-паука: Возвращение домой»
Popcornnews.ru 06:00
Кино
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 01 июня в 02:40
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня 02 июня в 02:39