Жители края смогут увидеть заседание оперативного штаба Сегодня, 4 июня 2020 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в онлайн-режиме проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Судьбу карантина на Кубани Вениамин Кондратьев решит в режиме онлайн

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