Судьбу матча «Ротор» – «Ростов» решит Роспотребнадзор
Решение о проведении матча 8 тура российской премьер-лиги между "Ротором" и "Ростовом" будет принято после рекомендаций Ростпотребнадзора. Встреча должна пройти в Волгограде в ближайшую субботу.В источнике
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Проведение матча РПЛ «Ростов» - «Ротор» зависит от решения волгоградского Роспотребнадзора
Проведение матча восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" - "Ротор" зависит от решения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
ТАСС Спорт11:09
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