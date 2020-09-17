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Вести.Ru
Вести.Ru

Судьбу матча «Ротор» – «Ростов» решит Роспотребнадзор

Решение о проведении матча 8 тура российской премьер-лиги между "Ротором" и "Ростовом" будет принято после рекомендаций Ростпотребнадзора. Встреча должна пройти в Волгограде в ближайшую субботу.В источнике
С чего всё началось
ТАСС Спорт

Проведение матча РПЛ «Ростов» - «Ротор» зависит от решения волгоградского Роспотребнадзора

Проведение матча восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" - "Ротор" зависит от решения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
ТАСС Спорт11:09
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BetOn

РПЛ дала объяснения по ситуации с коронавирусом в «Роторе»

BetOn10:35
Вести.Ru

Судьбу матча «Ротор» – «Ростов» решит Роспотребнадзор

Вести.Ru10:45
КП - Волгоград

Судьбу матча Ростов - Ротор решит волгоградский Роспотребнадзор

КП - Волгоград10:43
Metaratings

«Ротор» снял бронь на отель в Ростове перед матчем РПЛ

Metaratings11:51
РИА Новости

РПЛ: решение по матчу «Ростов» - «Ротор» примет Роспотребнадзор

РИА Новости10:34
Газета.Ru

Решение о проведении матча «Ростов» - «Ротор» примет Роспотребнадзор

Газета.Ru10:28
Спорт-Экспресс

РПЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в «Роторе»

Спорт-Экспресс10:11

Военная прокуратура Балтфлота проверит инцидент с мытьем ног в часовне

Военная прокуратура Калининградского гарнизона организовала проверку в связи с публикацией в интернете видео, на котором пятеро мужчин моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя.
Российская газета09:18
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Певица Пелагея стала заслуженной артисткой России

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в четверг вручила государственные награды известным артистам и деятелям культуры - в частности, звание заслуженного артиста РФ получили певица Пелагея, актёр Пётр Красилов и актриса Ирина Шевчук, артисты нескольких театров, передаёт ТАСС.
Национальная служба новостей08:24
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Семь игроков «Баварии» претендуют на награды лучшим игрокам ЛЧ

Семь футболистов немецкой "Баварии" вошли в список претендентов на награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему Лиги чемпионов сезона-2019/20, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости10:52

Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета стран НАТО

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Lenta.ru11:43