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Deita.ru
Deita.ru

Судьбу сахалинской нефти решат к концу сентября

Вопрос о возобновлении добычи нефти в месторождениях, ранее разрабатывавшихся дочерней компанией «Роснефти», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», решится до 25 сентября этого года, сообщает ИА DEITA.RU.В источнике
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Deita.ru

Судьбу сахалинской нефти решат к концу сентября

Deita.ru20:45
Интерфакс - Россия

Минэнерго и Роснефть до 25 сентября проработают вопрос о восстановлении добычи на Сахалине

Интерфакс - Россиявчера в 06:33
Коммерсантъ

Мишустин поручил «Роснефти» и Минэнерго проработать возобновление нефтедобычи на Сахалине

Коммерсантъвчера в 08:33
ТАСС

Минэнерго и «Роснефть» до 25 сентября проработают вопрос возобновления добычи на Сахалине

ТАССвчера в 07:04
ИА Красная Весна

Правительство РФ рассмотрит вопрос о возобновлении добычи нефти на Сахалине

ИА Красная Веснавчера в 06:46
РБК

Мишустин поручил обдумать возврат «дочки» «Роснефти» к добыче на Сахалине

РБКвчера в 08:48

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Avia.pro29 августа в 09:00
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