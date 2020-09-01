Судьбу сахалинской нефти решат к концу сентября
Вопрос о возобновлении добычи нефти в месторождениях, ранее разрабатывавшихся дочерней компанией «Роснефти», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», решится до 25 сентября этого года, сообщает ИА DEITA.RU.В источнике
Подробнее о событии
Минэнерго и Роснефть до 25 сентября проработают вопрос о восстановлении добычи на Сахалине
Интерфакс - Россиявчера в 06:33
Мишустин поручил «Роснефти» и Минэнерго проработать возобновление нефтедобычи на Сахалине
Коммерсантъвчера в 08:33
Правительство РФ рассмотрит вопрос о возобновлении добычи нефти на Сахалине
ИА Красная Веснавчера в 06:46