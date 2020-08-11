Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа

Судебное заседание по делу актёра Михаила Ефремова, который обвиняется в ДТП в центре Москвы, отложено на 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы. «Судебное заседание отложено на 10:00 среды», — приводит ТАСС сообщение.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремова госпитализировали из здания суда. У него случился инсульт

МОСКВА, 11 августа. / ТАСС/. Врачи поставили актеру Михаилу Ефремову, доставленному в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, диагноз "инсульт", сейчас он находится в реанимации.
ТАСС07:28
Подробнее о событии
РИА Новости

Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда

РИА Новости11:40
ТАСС

Судебное заседание по делу Ефремова отложили на 12 августа

ТАСС07:41
RT на русском

Михаил Ефремов госпитализирован в тяжёлом состоянии

RT на русском12:00
Российская газета

Ефремова увезли на скорой с заседания суда

Российская газета07:56
Эхо Москвы

Судебное заседание по делу Михаила Ефремова отложили до завтрашнего дня

Эхо Москвы08:31
РБК

Суд по делу Ефремова перенесли на 12 августа

РБК10:08
Москва 24

Ефремова вынесли из здания суда на носилках

Москва 2408:15

Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию
Ведомости11:40
174

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
101

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
629

МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомости15:10
13

Федун назвал чушью информацию о своём недовольстве работой Тедеско

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о своём недовольстве работой немецкого специалиста Доменико Тедеско на посту главного тренера команды.
RT на русском14:23

В найденной в Минске российской машине с «амуницией» оказались чайники

Владельцем найденного в Минске микроавтобуса с российскими номерами, в котором местные государственные СМИ увидели «украинские и российские следы», оказался московский кинопродюсер Вальдемар Грубов.
News.ru12:55
10