Судебные приставы опечатали в магазине все краны для разлива пенных напитков. На торговой точке разрешили продавать только макаронные изделия, минеральную воду и некоторые другие продовольственные товары. Аналогичные меры судебные приставы применяли и в отношении одного из магазинов в Гае.

Судебные приставы опечатали пивные краны в одном из магазинов в Ясном

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