Общество

РИА ОренбуржьеРИА ОренбуржьеСудебные приставы опечатали пивные краны в одном из магазинов в Ясном

Судебные приставы опечатали в магазине все краны для разлива пенных напитков. На торговой точке разрешили продавать только макаронные изделия, минеральную воду и некоторые другие продовольственные товары. Аналогичные меры судебные приставы применяли и в отношении одного из магазинов в Гае.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Оренбургские власти ограничили продажу разливных напитков в рамках борьбы с коронавирусом

Интерфакс - Россия08:36

Судебные приставы опечатали пивные краны в одном из магазинов в Ясном

РИА Оренбуржье08 апреля в 03:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Политика

Путин назвал задачи России в космической отрасли

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам ракетно-космической отрасли, что она относится к жизненно важным секторам экономики и «решает задачи, требующие бесперебойной, ритмичной работы».
Коммерсантъ 08:20
Общество

ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
РИА Новости 08:54
Общество

Мексика согласовала с США снижение добычи нефти

Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор.
Газета.Ru 08:41
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество

Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru вчера в 10:06
Религия

РПЦ допустила посещение храмов прихожанами на Страстную неделю и Пасху

В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения, при этом однозначного запрета на это нет, документ разработан рабочей группой при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:34
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Vprognoze.ru вчера в 22:17
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
РИА Новости 09:02
Кино

Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина

Сериал о «карантинной любви» решил снять Константин Богомолов: в основе «Безопасных связей» истории сразу трех пар,у которых во время самоизоляции развиваются отношения.
Комсомольская правда 08:10
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru вчера в 04:51
Общество

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
Футбол

Неймара собрались лишить половины зарплаты из-за коронавируса

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и другие футболисты чемпионата Франции с зарплатой более 100 тысяч евро в месяц, могут лишиться половины оклада на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:15
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Экономика

Резервный фонд Иркутской области увеличили до 1,5 млрд рублей

Резервный фонд Иркутской области увеличили на 1,35 млрд рублей – до 1,5 млрд рублей.
АиФ Иркутск 02:47
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Общество

Попова: порядка четверти заболевших COVID-19 не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка четверти больных коронавирусом не имеют симптомов, характерных для заболевания.
РЕН ТВ 09:25
Наука

Амазонию назвали одним из древнейших очагов земледелия

Исследователи обнаружили, что свыше 10 000 лет назад на амазонских равнинах Льянос-де-Мохос люди занимались выращиванием различных сельскохозяйственных культур.
Discover24 06:45
Футбол

Трансфер Чилуэлла обойдется «Челси» в 50 миллионов фунтов

Приобретение левого защитника "Лестера" и сборной Англии по футболу обойдется лондонскому "Челси" в 50 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.
ProstoProSport 03:49
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 19 апреля

Особый режим самоизоляции в Омской области продлится до 19 апреля включительно.
НГС55 09:12
Армия и оружие

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» вернулись в Севастополь

Sudostroenie.info 07:59
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Экономика

Европа согласовала план по спасению экономики

8 апреля сообщалось о провале переговоров о пакете мер на 500 миллиардов евро для спасения экономики в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:15
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

Вопросы отмены санкций в отношении Роснефти и "Северного потока" во время разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом не поднимались, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:31
Политика

Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба

Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Владимирович Паслер
Российский политик
Российский государственный деятель, губернатор Оренбургской области с 18 сентября 2019 года. Председатель Правительства Свердловской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Оренбургская область
Область в России
Субъект Российской Федерации. Входит в Приволжский федеральный округ. Область была образована 7 декабря 1934 года путём выделения из Средневолжского края, в период с 1938 по 1957 год называлась Чкаловской областью.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное