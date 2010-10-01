Общество
РИА ОренбуржьеСудебные приставы опечатали пивные краны в одном из магазинов в Ясном
Судебные приставы опечатали в магазине все краны для разлива пенных напитков. На торговой точке разрешили продавать только макаронные изделия, минеральную воду и некоторые другие продовольственные товары. Аналогичные меры судебные приставы применяли и в отношении одного из магазинов в Гае.
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Оренбургские власти ограничили продажу разливных напитков в рамках борьбы с коронавирусом
Интерфакс - Россия08:36
Судебные приставы опечатали пивные краны в одном из магазинов в Ясном
РИА Оренбуржье08 апреля в 03:41
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