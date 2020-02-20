Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ростовской области взыскали более 154 млн рублей долга с футбольного клуба "Ростов". Об этом говорится в банке данных исполнительных производств ФССП.

Судебные приставы взыскали более 154 млн рублей с ФК «Ростов»

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