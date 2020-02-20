Общество

ТАСС СпортТАСС СпортСудебные приставы взыскали более 154 млн рублей с ФК «Ростов»

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ростовской области взыскали более 154 млн рублей долга с футбольного клуба "Ростов". Об этом говорится в банке данных исполнительных производств ФССП.
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Суд взыскал с «Ростова» 154 млн руб в пользу бывшего спонсора

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RT на русском06:31

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С «Ростова» взыскали 154 млн рублей

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