Общество

Город N (Ростов)Город N (Ростов)С ФК «Ростов» приставы взыскали 154 млн рублей

Как ранее сообщал N, пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн рублей в пользу ООО «Агроком Холдинг» .Поводом для иска стал займ на 64 млн рублей, который футбольный клуб получил от «Донского табака».
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Приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 млн рублей в пользу «Агрокома»

Donnews.ruвчера в 04:46

Судебные приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей

1rnd.ruвчера в 05:55

С ФК «Ростов» приставы взыскали 154 млн рублей

Городской репортервчера в 04:28

Приставы намерены взыскать с ФК «Ростов» 154 млн рублей

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 05:31

Суд постановил взыскать с «Ростова» 154 млн рублей

Газета.Ruвчера в 10:51

Судебные приставы планируют взыскать с ФК «Ростов» 154 миллиона

Donday.ruвчера в 06:58

Судебные приставы взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей

Российская газетавчера в 04:37
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Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым

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Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
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Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили в Сети

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Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
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В борьбе с диабетом поможет обильный завтрак

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