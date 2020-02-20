Общество

ТАСС СпортТАСС СпортСудебные приставы взыскали более 154 млн рублей с ФК «Ростов»

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ростовской области взыскали более 154 млн рублей долга с футбольного клуба "Ростов". Об этом говорится в банке данных исполнительных производств ФССП.
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Приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 млн рублей в пользу «Агрокома»

Donnews.ru04:46

Судебные приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей

1rnd.ru05:55

С ФК «Ростов» приставы взыскали 154 млн рублей

Городской репортер04:28

Приставы намерены взыскать с ФК «Ростов» 154 млн рублей

Блокнот Ростов-на-Дону05:31

Суд постановил взыскать с «Ростова» 154 млн рублей

Газета.Ru10:51

Судебные приставы планируют взыскать с ФК «Ростов» 154 миллиона

Donday.ru06:58

Судебные приставы взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей

Российская газета04:37
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Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности

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Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России

Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.
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Эвакуированных из Китая украинцев разместили в санатории

Все эвакуированные из Китая в связи с эпидемией коронавируса граждане Украины размещены в санатории Национальной Гвардии в Новых Санжарах (Полтавская область), написал в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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Андрей Аршавин оценил молодых футболистов «Зенита»

Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» U-16 Андрей Аршавин после посещения сборов «Зенита-2» оценил молодых футболистов и заявил, что им нужно много работать.
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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Ситуация с ВИЧ это действительно эпидемия

Некоторые кричат о критической ситуации, другие пытаются их успокоить, указывая на официальные цифры и эффективность лечения.
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Планшет Lenovo M10+ с помощником Google Assistant вышел в России по цене от 13 490 рублей

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Ксения Бородина в очередной раз устроила скандал в Сети и резко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее мужа альфонсом.
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За 10 минут батарея Xiaomi Mi 10 Pro заряжается до 40%

В сети опубликовали график зарядки аккумулятора Xiaomi Mi 10 Pro, на котором можно увидеть, за какое время будет заряжен аккумулятор смартфона.
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Самая сильная группа крови: ее обладатели живут дольше всех

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Китайский эксперт предположил, что коронавирус может стать хроническим

Вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь заявил, что новый тип коронавируса COVID-2019 со временем может приобрести хроническую форму болезни и существовать как эпидемиологический грипп.
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Турция опровергла сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot

Представитель Министерства обороны Турции опроверг сообщение агентства Bloomberg о запросе Анкары в адрес США о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot.
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Первым заместителем министра культуры России стал Сергей Обрывалин

Первым заместителем министра культуры РФ Ольги Любимовой назначен Сергей Обрывалин, следует из информации, опубликованной в четверг на официальном сайте министерства.
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Microsoft представит собственный антивирус для Android и iOS

Microsoft хочет выпустить собственный антивирус Defender на iOS и Android.
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С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
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Предполагаемый стрелок из немецкого города Ханау, из-за действий которого погибли 10 человек, оставил письменное признание и объяснения своих действий на видео.
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Певица Бритни Спирс травмировала ногу

Как сообщает ToDay News Ufa, певица и танцовщица Бритни Спирс где-то травмировала ногу.
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Месси: голы Роналду воспринимаются как нечто обыденное

Форвард «Барселоны» Лионель Месси считает, что мадридский «Реал» много потерял с уходом португальского форварда Криштиану Роналду.
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Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
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