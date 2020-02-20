Общество
ТАСС СпортСудебные приставы взыскали более 154 млн рублей с ФК «Ростов»
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ростовской области взыскали более 154 млн рублей долга с футбольного клуба "Ростов". Об этом говорится в банке данных исполнительных производств ФССП.
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Биатлон
Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности
Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Игры
Ремейк первой Gothic выйдет на PC и приставках
Запускает работу над ремейком компьютерной игры Gothic для персонального компьютера и приставок нового поколения PS5 и Xbox Series X издатель THQ Nordic, 19 февраля заявила пресс-служба компании.
Армия и оружие
У российского атомного «Петра Великого» высохла и осыпалась изоляция
Крупнейший в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой «Петр Великий» включен в состав флота в 1998 году.
Общество
Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из КНР
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая решила провести 14 дней с эвакуированными из Китая в санаторий в Полтавской области украинцами, чтобы успокоить местных жителей.
Спорт
Александр Елагин о пенсиях: «У меня – 15 тысяч. Можно на нее прожить? А в СССР у пенсионеров занимали»
Александр Елагин поделился мнением о пенсиях в России. По словам российского комментатора, он получает примерно 15 тысяч рублей.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Политика
Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России
Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов
Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,8 тыс. человек
В больницах страны в настоящее время проходят курс лечения 58 016 человек, состояние более 11,7 тыс. больных оценивается как тяжелое.
Общество
Эвакуированных из Китая украинцев разместили в санатории
Все эвакуированные из Китая в связи с эпидемией коронавируса граждане Украины размещены в санатории Национальной Гвардии в Новых Санжарах (Полтавская область), написал в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Футбол
Андрей Аршавин оценил молодых футболистов «Зенита»
Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» U-16 Андрей Аршавин после посещения сборов «Зенита-2» оценил молодых футболистов и заявил, что им нужно много работать.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Здоровье
Ситуация с ВИЧ это действительно эпидемия
Некоторые кричат о критической ситуации, другие пытаются их успокоить, указывая на официальные цифры и эффективность лечения.
Гаджеты
Планшет Lenovo M10+ с помощником Google Assistant вышел в России по цене от 13 490 рублей
Компания Lenovo объявила о начале российских продаж нового планшетного компьютера — устройства M10+, функционирующего под управлением операционной системы Android 9 Pie.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров
Ксения Бородина в очередной раз устроила скандал в Сети и резко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее мужа альфонсом.
Здоровье
Перечислены новые полезные свойства картофеля
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Гаджеты
За 10 минут батарея Xiaomi Mi 10 Pro заряжается до 40%
В сети опубликовали график зарядки аккумулятора Xiaomi Mi 10 Pro, на котором можно увидеть, за какое время будет заряжен аккумулятор смартфона.
Футбол
Соболев и Дьяков заявлены за «Спартак-2»
Авто
В России в 1,5 раза выросли продажи китайских автомобилей
Технологии
Самая сильная группа крови: ее обладатели живут дольше всех
Оказывается, что составные части крови определяют до какого возраста доживет человек, кроме того у каждой группы крови есть свои как достоинства, так и недостатки.
Здоровье
Китайский эксперт предположил, что коронавирус может стать хроническим
Вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь заявил, что новый тип коронавируса COVID-2019 со временем может приобрести хроническую форму болезни и существовать как эпидемиологический грипп.
Армия и оружие
Турция опровергла сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot
Представитель Министерства обороны Турции опроверг сообщение агентства Bloomberg о запросе Анкары в адрес США о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Общество
Первым заместителем министра культуры России стал Сергей Обрывалин
Первым заместителем министра культуры РФ Ольги Любимовой назначен Сергей Обрывалин, следует из информации, опубликованной в четверг на официальном сайте министерства.
Гаджеты
Microsoft представит собственный антивирус для Android и iOS
Microsoft хочет выпустить собственный антивирус Defender на iOS и Android.
Общество
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Предполагаемый стрелок из Ханау оставил видео с признанием
Предполагаемый стрелок из немецкого города Ханау, из-за действий которого погибли 10 человек, оставил письменное признание и объяснения своих действий на видео.
Теннис
Мартич вышла в полуфинал турнира в Дубае
В полуфинале Мартич сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс травмировала ногу
Как сообщает ToDay News Ufa, певица и танцовщица Бритни Спирс где-то травмировала ногу.
Футбол
Месси: голы Роналду воспринимаются как нечто обыденное
Форвард «Барселоны» Лионель Месси считает, что мадридский «Реал» много потерял с уходом португальского форварда Криштиану Роналду.