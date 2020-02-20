Общество
ТАСС СпортСудебные приставы взыскали более 154 млн рублей с ФК «Ростов»
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ростовской области взыскали более 154 млн рублей долга с футбольного клуба "Ростов". Об этом говорится в банке данных исполнительных производств ФССП.
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Здоровье
О состоянии детских онкологических больниц сообщили в Минздраве РФ
Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал о техническом состоянии детских онкологических больниц в Москве и регионах.
Политика
Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора
Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.
Общество
Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича
Алексеевой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Армия и оружие
Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией
Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России.
Политика
Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским
Спорт
Тренер сборной Норвегии: Большунов всех разбил
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на результаты масс-старта на этапе «Ски Тура» в Мерокере.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов
Общество
Жителей России могут начать штрафовать за борщевик на дачах
Совет Федерации РФ направил в Министерство юстиции предложения к новой редакции КоАП, которые предусматривают штраф для жителей за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
Политика
Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны
Беспорядки на Украине из-за эвакуации людей из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани являются частью информационной войны, считает премьер-министр страны Алексей Гончарук.
Политика
NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте резистентности ВИЧ к лекарствам
Роспотребнадзор заявил о «рискованной ситуации» в связи с тем, что резистентность вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) растет ко всем классам препаратов.
Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
Общество
Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
Александр Толпаров — заместитель директора ныне упраздненного департамента международного сотрудничества Минпромторга за 2018 год девять раз летал бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей.
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА интересуются нападающим «Брагантино»
Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 22-летнего исполнителя проявляют два столичных коллектива: ЦСКА и «Локомотив».
Общество
Nordwind откроет авиарейсы из Кирова в Симферополь
Полеты из Кирова в Симферополь будут осуществляться дважды в неделю, сообщили представители авиакомпании Nordwind.
Финансы
Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
Происшествия
Глава МВД ФРГ назвал атаку в Ханау правоэкстремистским терактом
Нападение в Ханау является террористическим актом, совершённым из правоэкстремистских убеждений, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Экономика
Прибыль «ФосАгро» за 2019 год снизилась на 11%
Рост показателя за год был ослаблен рекордно низкими ценами в 4 квартале 2019 года, в результате EBITDA за 4 квартал 2019 года снизилась на 39,7% к аналогичному периоду прошлого года до 11,2 млрд рублей ($176 мл).
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Здоровье
Американские ученые рассказали, как принимать аспирин правильно
Американские ученые заявили, что аспирин следует назначать, исходя из клинической картины здоровья каждого пациента, поскольку это лекарство может быть небезопасным в случае первичной профилактики.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Происшествия
Рабочий погиб под грузовым лифтом на Кировском заводе в Петербурге
Несчастный случай произошел 21 февраля в заброшенном цеху Кировского завода, мужчину насмерть придавило противовесом грузового лифта.
Общество
Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.