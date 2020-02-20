Общество

ТАСС СпортТАСС СпортСудебные приставы взыскали более 154 млн рублей с ФК «Ростов»

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ростовской области взыскали более 154 млн рублей долга с футбольного клуба "Ростов". Об этом говорится в банке данных исполнительных производств ФССП.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 млн рублей в пользу «Агрокома»

Donnews.ruвчера в 04:46

Судебные приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей

1rnd.ruвчера в 05:55

С ФК «Ростов» приставы взыскали 154 млн рублей

Городской репортервчера в 04:28

Приставы намерены взыскать с ФК «Ростов» 154 млн рублей

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 05:31

Суд постановил взыскать с «Ростова» 154 млн рублей

Газета.Ruвчера в 10:51

Судебные приставы планируют взыскать с ФК «Ростов» 154 миллиона

Donday.ruвчера в 06:58

Судебные приставы взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей

Российская газетавчера в 04:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Здоровье

О состоянии детских онкологических больниц сообщили в Минздраве РФ

Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал о техническом состоянии детских онкологических больниц в Москве и регионах.
Аргументы недели 00:41
Политика

Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора

Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.
Взгляд.ру 03:20
Общество

Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича

Алексеевой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
РБК вчера в 12:46
Армия и оружие

Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией

Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России.
Piter.tv вчера в 11:59
Политика

Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским

Rambler News Service 02:01
Спорт

Тренер сборной Норвегии: Большунов всех разбил

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на результаты масс-старта на этапе «Ски Тура» в Мерокере.
Чемпионат 01:35
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 миллионов

РИА Новости 04:05
Общество

Жителей России могут начать штрафовать за борщевик на дачах

Совет Федерации РФ направил в Министерство юстиции предложения к новой редакции КоАП, которые предусматривают штраф для жителей за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
REGNUM 05:01
Политика

Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны

Беспорядки на Украине из-за эвакуации людей из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани являются частью информационной войны, считает премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 04:10
Политика

NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Газета.Ru 02:31
Здоровье

Роспотребнадзор заявил о росте резистентности ВИЧ к лекарствам

Роспотребнадзор заявил о «рискованной ситуации» в связи с тем, что резистентность вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) растет ко всем классам препаратов.
Православие и Мир 04:26
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК 04:34
Общество

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Интерфакс 19 февраля в 06:35
Общество

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

Александр Толпаров — заместитель директора ныне упраздненного департамента международного сотрудничества Минпромторга за 2018 год девять раз летал бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей.
Коммерсантъ 05:14
Футбол

«Локомотив» и ЦСКА интересуются нападающим «Брагантино»

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 22-летнего исполнителя проявляют два столичных коллектива: ЦСКА и «Локомотив».
Евро-футбол.ру 03:11
Общество

Nordwind откроет авиарейсы из Кирова в Симферополь

Полеты из Кирова в Симферополь будут осуществляться дважды в неделю, сообщили представители авиакомпании Nordwind.
Newsler.ru 03:49
Финансы

Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
Интерфакс 19 февраля в 02:34
Происшествия

Глава МВД ФРГ назвал атаку в Ханау правоэкстремистским терактом

Нападение в Ханау является террористическим актом, совершённым из правоэкстремистских убеждений, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
RT на русском 04:58
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Экономика

Прибыль «ФосАгро» за 2019 год снизилась на 11%

Рост показателя за год был ослаблен рекордно низкими ценами в 4 квартале 2019 года, в результате EBITDA за 4 квартал 2019 года снизилась на 39,7% к аналогичному периоду прошлого года до 11,2 млрд рублей ($176 мл).
Finam.Ru 04:05
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

РИА Новости вчера в 19:20
Здоровье

Американские ученые рассказали, как принимать аспирин правильно

Американские ученые заявили, что аспирин следует назначать, исходя из клинической картины здоровья каждого пациента, поскольку это лекарство может быть небезопасным в случае первичной профилактики.
Век 19 февраля в 08:36
Игры

Hellpoint получила бесплатный мини-сиквел до выхода самой игры

3DNews 01:56
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Происшествия

Рабочий погиб под грузовым лифтом на Кировском заводе в Петербурге

Несчастный случай произошел 21 февраля в заброшенном цеху Кировского завода, мужчину насмерть придавило противовесом грузового лифта.
REGNUM 03:15
Общество

Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Реальное время вчера в 01:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ростов
Российский футбольный клуб
Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное