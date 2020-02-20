Общество
ТАСС СпортСудебные приставы взыскали более 154 млн рублей с ФК «Ростов»
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ростовской области взыскали более 154 млн рублей долга с футбольного клуба "Ростов". Об этом говорится в банке данных исполнительных производств ФССП.
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Происшествия
На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
Политика
Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Футбол
Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Бенфику» в матче Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле нанесли поражение португальской "Бенфике" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы
Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
Политика
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
Энергетика
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Политика
Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России
Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Общество
Гарри и Меган Маркл запретили использовать доходный королевский бренд
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогу Сассекскому, принцу Гарри и его жене Меган Маркл использовать прибыльный бренд Sussex Royal после того, как они отойдут от своих королевских обязанностей.
Культура
Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию
Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
Общество
Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Женщина спросила у президента, как прожить на 10 800 руб. в месяц, пишет «Интерфакс».
Политика
Сергей Шнуров официально пошел в политику
Хоккей
СКА обыграл «Торпедо» и стал победителем дивизиона Боброва
Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккей
«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.