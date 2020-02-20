Общество
1rnd.ruСудебные приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей
С футбольного клуба «Ростов» взыскали 154 миллиона в пользу бывшего спонсора клуба, компании «Агроком». Возвращением денег занимались судебные приставы. О взыскании суммы пишет РБ-Бизнес со ссылкой на банк документов Федеральной службы судебных приставов.
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Армия и оружие
Су-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом
Экономика
ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Общество
Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд
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Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
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Армия и оружие
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
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«Арсенал» победил «Олимпиакос» на выезде
Ответная встреча пройдет в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Байер» победил «Порту» в матче Лиги Европы.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию
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Общество
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Армия и оружие
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Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
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Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Экономика
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Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Общество
Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли предложило со следующего года увеличить налог на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже.
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Политика
Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Общество
Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
Автоспорт
Райкконен показал лучшее время во второй день тестов «Ф-1»
Финский гонщик "Альфа Ромео" Кими Райкконен показал лучшее время во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне, французский пилот команды "Альфа Таури" Пьер Гасли замкнул первую пятерку.
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
Шоу-бизнес
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Общество
Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из КНР украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая граждан не выявлено признаков заболевания вирусными заболеваниями.