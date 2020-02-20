Общество

1rnd.ru1rnd.ruСудебные приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей

С футбольного клуба «Ростов» взыскали 154 миллиона в пользу бывшего спонсора клуба, компании «Агроком». Возвращением денег занимались судебные приставы. О взыскании суммы пишет РБ-Бизнес со ссылкой на банк документов Федеральной службы судебных приставов.
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Приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 млн рублей в пользу «Агрокома»

Donnews.ru04:46

Судебные приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей

1rnd.ru05:55

С ФК «Ростов» приставы взыскали 154 млн рублей

Городской репортер04:28

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Блокнот Ростов-на-Дону05:31

Суд постановил взыскать с «Ростова» 154 млн рублей

Газета.Ru10:51

Судебные приставы планируют взыскать с ФК «Ростов» 154 миллиона

Donday.ru06:58

Судебные приставы взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей

Российская газета04:37
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Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

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National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

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РБК 15:22
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

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Министерство промышленности и торговли предложило со следующего года увеличить налог на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже.
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«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
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Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
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Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

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Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

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Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
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На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

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Райкконен показал лучшее время во второй день тестов «Ф-1»

Финский гонщик "Альфа Ромео" Кими Райкконен показал лучшее время во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне, французский пилот команды "Альфа Таури" Пьер Гасли замкнул первую пятерку.
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Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
RT на русском 12:44
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Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
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Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
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Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
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В последнем браке у Антонова родились дети. Дочь Людмила сейчас живет с матерью во Франции, а сын Михаил в Москве.
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Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из КНР украинцев

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