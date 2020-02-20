Общество

Газета.RuГазета.RuПриставы взыскали с «Ростова» 154 млн рублей

Судебные приставы взыскали с футбольного клуба "Ростов" 154,07 млн рублей, сообщает "РБ-Бизнес" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Отмечается, что исполнительный лист выдали ростовчанам 12 февраля.
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Приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 млн рублей в пользу «Агрокома»

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Судебные приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей

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Судебные приставы взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей

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В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

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Политика

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Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
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