Общество
Газета.RuПриставы взыскали с «Ростова» 154 млн рублей
Судебные приставы взыскали с футбольного клуба "Ростов" 154,07 млн рублей, сообщает "РБ-Бизнес" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Отмечается, что исполнительный лист выдали ростовчанам 12 февраля.
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