Экономика

Дума ТВДума ТВСудебных приставов ограничат в праве списывать деньги со счетов

В законодательство в ближайшее время могут быть внесены поправки, которые ограничат право судебных приставов списывать деньги со всех счетов должника в счет погашения долга.
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Приставы не смогут списывать деньги с любых счетов должника

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Люди просят найти управу на судебных приставов

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
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