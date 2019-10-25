Экономика
Дума ТВСудебных приставов ограничат в праве списывать деньги со счетов
В законодательство в ближайшее время могут быть внесены поправки, которые ограничат право судебных приставов списывать деньги со всех счетов должника в счет погашения долга.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума проработает вопрос правомерности списания приставами денег с кредитных карт
Zaim.comвчера в 03:53
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Культура
Гарик Харламов высмеял Соловьёва в эфире Comedy Club
Юморист Гарик Харламов исполнил две песни о телеведущем Владимире Соловьёве в передаче Comedy Club.
Политика
Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку
Общество
Консультант СК: Расстрел караула мог быть избавлением для Шамсутдинова
Криминалист Дмитрий Кирюхин, являющийся научным консультантом Следственного комитета России, предположил, что убийство восьми сослуживцев в воинской части под Читой могло быть для рядового Рамиля Шамсутдинова избавлением от издевательств, сообщает 27 октября издание Life.ru.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Авто
УАЗ вспомнил о необычном кемпере УАЗ-452
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Происшествия
Курские пограничники задержали опасного преступника
29-летний житель Орловской области задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области при попытке незаконного пересечения Госграницы из РФ на территорию Украины.
Экономика
Орешкин поддержал снижение ключевой ставки ЦБ
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поддержал решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки на 50 базисных пунктов.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Футбол
Россия уступила Португалии в рейтинге УЕФА
Поражения «Локомотива» и «Зенита» в Лиге чемпионов и победа «Бенфики» помогли сборной Португалии обогнать Россию в рейтинге УЕФА.
Автоспорт
В Мексике на Гран-при «Формулы-1» отравилось 150 человек
Напомним, квалификация 18-го этапа сезона-2019 чемпионата мира "Формулы-1" — Гран-при Мексики — запланирована на 21:00 по мск 26 октября.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Общество
Неурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье
Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья.
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Хоккей
«Тампа-Бэй» в овертайме проиграла «Нэшвиллу», у Кучерова передача
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Предаторз" в среду, 30 октября, примут "Чикаго", а "Лайтнинг" в тот же день на выезде сыграют с "Рейнджерс".
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Армия и оружие
WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор
Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.