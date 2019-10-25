В законодательство в ближайшее время могут быть внесены поправки, которые ограничат право судебных приставов списывать деньги со всех счетов должника в счет погашения долга.

Судебных приставов ограничат в праве списывать деньги со счетов

Общество Мария Бутина прилетела в Москву Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

Политика Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.

Общество Консультант СК: Расстрел караула мог быть избавлением для Шамсутдинова Криминалист Дмитрий Кирюхин, являющийся научным консультантом Следственного комитета России, предположил, что убийство восьми сослуживцев в воинской части под Читой могло быть для рядового Рамиля Шамсутдинова избавлением от издевательств, сообщает 27 октября издание Life.ru.

Авто УАЗ вспомнил о необычном кемпере УАЗ-452 На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».

Происшествия Курские пограничники задержали опасного преступника 29-летний житель Орловской области задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области при попытке незаконного пересечения Госграницы из РФ на территорию Украины.

Экономика Орешкин поддержал снижение ключевой ставки ЦБ Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поддержал решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки на 50 базисных пунктов.

Шоу-бизнес Ксения Собчак перестала скрывать беременность Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.

Футбол Россия уступила Португалии в рейтинге УЕФА Поражения «Локомотива» и «Зенита» в Лиге чемпионов и победа «Бенфики» помогли сборной Португалии обогнать Россию в рейтинге УЕФА.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Шоу-бизнес «Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".

Хоккей «Тампа-Бэй» в овертайме проиграла «Нэшвиллу», у Кучерова передача В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Предаторз" в среду, 30 октября, примут "Чикаго", а "Лайтнинг" в тот же день на выезде сыграют с "Рейнджерс".