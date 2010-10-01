Футбол
News.ruСудейский корпус РФС вместо Егорова может возглавить иностранец
Главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова могут отправить в отставку, назначив вместо него иностранного специалиста.
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