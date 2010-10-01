Главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова могут отправить в отставку, назначив вместо него иностранного специалиста.

Политика AP узнало о роли Перри в сделке между властями Украины и компанией из США Компания руководство которой связано с главой Минэнерго США Риком Перри заключила потенциально выгодную сделку по разведке нефти и газа после того, как один из соратников министра стал советником украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Associated Press со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Наука В Сколтехе разработали сверхбыстрые калиевые аккумуляторы Значительного успеха в разработке натриевых и калиевых аккумуляторов на органических катодных материалах достигли исследователи из Сколтеха под руководством профессора Павла Трошина.

Фигурное катание Опубликовано видео нового показательного номера Евгении Медведевой Первый канал опубликовал видео нового показательного номера двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Недвижимость Количество новостроек в новой Москве упало до минимума "Девелоперы вели реализацию 26 проектов новостроек, что стало самым низким значением за всю семилетнюю историю рынка присоединенных территорий", - подчеркнули в компании.

Политика На Украине назвали первый шаг к возвращению Донбасса Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо считает, что первым шагом к реинтеграции Донбасса должно стать упрощение пересечения линии разграничения.

Футбол Головин не тренируется в общей группе сборной России Футболист сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе команды на первой тренировке на сборе в Сочи.

Футбол Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА (2:3).

Общество Медведев пригрозил наказанием за нарушения при реализации нацпроектов «Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия, вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», – передает слова Медведева ТАСС.

Культура Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

Общество Сибирь накроют аномальные морозы По словам Вильфанда, в связи со сложившимися погодными условиями будет выпущено штормовое предупреждение об аномально низкой температуре.

Политика Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум «Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.