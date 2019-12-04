В предыдущей концепции 2001 г. отмечалось, что «в целом ряде случаев судебная система остается в информационной блокаде, что лишает ее возможности публично отстаивать свои интересы», но это «отчасти является следствием информационной закрытости судов».

с чего всё началось

Документ оказался в распоряжении газеты «Ведомости». Проект, предполагает разработку нормативного акта о правилах освещения в СМИ деятельности судов. Кроме того, предлагается внедрить механизм защиты от дискредитации судебной власти в средствах массовой информации.

Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

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