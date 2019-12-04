Общество

ИзвестияИзвестияСудьи предложили наказывать СМИ за давление на них

Документ оказался в распоряжении газеты «Ведомости». Проект, предполагает разработку нормативного акта о правилах освещения в СМИ деятельности судов. Кроме того, предлагается внедрить механизм защиты от дискредитации судебной власти в средствах массовой информации.
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с чего всё началось

Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них и «тенденциозные публикации»

В предыдущей концепции 2001 г. отмечалось, что «в целом ряде случаев судебная система остается в информационной блокаде, что лишает ее возможности публично отстаивать свои интересы», но это «отчасти является следствием информационной закрытости судов».
Ведомостивчера в 16:29

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Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

Известия01:24

«Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

РИА Новости01:05

Судьи предложили наказывать СМИ за давление и необоснованную критику

РБКвчера в 22:12

«Ведомости»: судьи хотят ввести ответственность для СМИ за манипулирование обществом

ТАССвчера в 22:41

В России хотят наказывать СМИ за давление и критику судов

URA.Ruвчера в 17:44

Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них

Коммерсантъвчера в 16:47

Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них и «тенденциозные публикации»

Ведомостивчера в 16:29
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Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Происшествия

Дочь изнасиловали на глазах отца в Омской области

В Омской области отец-пенсионер стал свидетелем изнасилования своей дочери.
News.ru 01:54
Футбол

Президент УЕФА предложил разрешить офсайды

Глава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил недовольство системой видеопомощи рефери и предлагает разрешить офсайды в пределах 10-20 см. Об этом сообщает британское издание Mirror.
Российская газета вчера в 07:44
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 03 декабря в 17:09
Происшествия

В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».
РБК 01:19
Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС вчера в 11:33
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии

Рамблер вчера в 08:29
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции

Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Вечерний курьер вчера в 10:54
Хоккей

ЦСКА победил московское «Динамо» в матче КХЛ

Говорит Москва вчера в 14:43
Политика

Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии

Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.
Известия вчера в 15:58
Технологии

NVIDIA: две трети прибыли идут от видеокарт с рейтрейсингом

На ежегодной технологической конференции Credit Suisse финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс заявила, что на данный момент выручка компании на две трети определяется видеокартами семейства GeForce RTX.
Игромания.ру вчера в 17:46
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность") и Святослав Вакарчук ("Голос") призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство.
Газета.Ru вчера в 19:35
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Lenta.ru 00:36
Транспорт

ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев

ГИБДД планирует ввести норму, по которой иностранцы смогут обменивать зарубежные водительские права категории C (грузовики) и D (автобусы) на российские только после профессионального обучения, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков.
РИА Новости 01:57
Политика

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
РИА Новости вчера в 19:01
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть в гостях «Тулузу»

Матч 16-го тура чемпионата Франции «Тулуза» – «Монако» завершился победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей по голу забили форвард Виссам Бен-Йеддер (5-я минута, с пенальти), а также полузащитник Желсон Мартинш, ставший автором победного мяча (84).
ProstoProSport вчера в 14:55
Происшествия

На Марсовом поле в Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь

РБК вчера в 12:57
Общество

Без прикрас: участницы «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа

В этом году «Мисс Россия-2019» Алина Санько должна была отправиться в США на престижный конкурс «Мисс Вселенная», но организаторы мероприятия слишком поздно сообщили даты проведения, поэтому девушка не сможет побороться за еще одну корону.
Телепрограмма вчера в 10:23
Религия

Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога

Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в Основах социальной концепции Русской православной церкви, написанных ее служителями около 20 лет назад, противоречит благословению Творца "Плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" журналист Дмитрий Киселев в эфире телеканала "СПАС".
РИА Новости 00:00
Экономика

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России.
Мой Брянск вчера в 07:03
Гаджеты

Qualcomm представила процессоры Snapdragon 865 и Snapdragon 765 и 765G

Характеристики чипов компания раскрывать не стала, но было сказано, что Snapdragon 765 и 765G получили модем Snapdragon X52.
Astera вчера в 06:42
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru вчера в 17:27
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Единоборства

Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Газета.Ru вчера в 02:57
Хоккей

Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто»

Вести.Ru вчера в 21:41
Игры

Обзор Darksiders Genesis: возвращение к истокам

Война - традиционный суровый милишник, ветераны первой части сразу поймут, что всадник использует те же самые приёмы, только с видом сверху.
Gmbox.ru вчера в 11:22
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия вчера в 09:47
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