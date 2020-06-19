с чего всё началось

Актер подчеркнул, что произошедшее ДТП является трагедией, он принес соболезнования родственником погибшего. При этом Долинский попросил их "не добивать" Ефремова, иначе на их руках так же "будет кровь". Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.

Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении

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