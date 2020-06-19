с чего всё началось

Актер подчеркнул, что произошедшее ДТП является трагедией, он принес соболезнования родственником погибшего. При этом Долинский попросил их "не добивать" Ефремова, иначе на их руках так же "будет кровь". Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.

Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении

Политика Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая. 31

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Общество Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн В Бразилии больше 1 млн человек заразились коронавирусом. Об этом 20 июня сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

Политика США отказали китайским авиакомпаниям в дополнительных рейсах Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.

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Политика Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту. 676

Авто Электромобили в России могут быть выгоднее бензиновых машин Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет. 15

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Общество Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram «По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора. 1,2K

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства в Берлине Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева, чтобы изложить ему позицию немецкой стороны относительно дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине. 758

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