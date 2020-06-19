Общество
Газета.RuСудимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
Актер подчеркнул, что произошедшее ДТП является трагедией, он принес соболезнования родственником погибшего. При этом Долинский попросил их "не добивать" Ефремова, иначе на их руках так же "будет кровь". Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
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с чего всё началось
Об этом Долинский заявил в эфире телеканала «Россия 1». Актер подчеркнул, что его коллега и так сломлен, а в тюрьме «со своей нервной системой, почками, печенью» он не выживет.Телеканал 360°19:18
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«Скольких он изувечил»: Режиссер Валерий Сергеев рассказал, что Михаил Ефремов бил женщин
Комсомольская правда20:36
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Авто
Lada Vesta лишилась одной комплектации
Автоновости дня 04:35
Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 18:56
Игры
Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно
Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна 14:41
Политика
Четвертый за год советник Трампа по России ушел из Белого дома
Пик стал директором по России СНБ в ноябре 2019 года, сменив Тима Моррисона.
РБК 17:59
Экономика
Госдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны
Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Известия 07:32
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:22
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн
В Бразилии больше 1 млн человек заразились коронавирусом. Об этом 20 июня сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
Телеканал RTVI 19:24
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Политика
США отказали китайским авиакомпаниям в дополнительных рейсах
Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.
РБК 21:34
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 12:42
Политика
Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши
В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту.
Известия 15:06
Авто
Электромобили в России могут быть выгоднее бензиновых машин
Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня 07:46
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском вчера в 15:28
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства в Берлине
Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева, чтобы изложить ему позицию немецкой стороны относительно дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
ФАН вчера в 08:55
Экономика
ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии банков за переводы
Центробанк намерен получить право регулировать размеры банковских комиссий за переводы, а также лимиты на такие операции.
Ведомости 15:10
Экономика
Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 17 июня в 11:43
Общество
Девяностый этаж башни в «Москва-Сити» продали за 1 млрд рублей
Коммерсантъ 19:59
Здоровье
Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос 13:50
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 17 июня в 01:00
Происшествия
Бастрыкин поручил провести проверку по делу об убийстве в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что фирма, где работал задержанный за убийство студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением санитарных книжек.
РБК 20:18
Общество
Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов
Глава Tesla и SpaceX приобрел этот особняк за 17 миллионов в 2012 году у одного из основателей хедж фонда Canyon Capital ("Кэнион кэпитэл") Митчела Джулиса.
Эхо Москвы 18:10
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал обещанную на большой пресс-конференции в декабре прошлого года статью о Второй мировой войне.
Военное дело вчера в 16:42
Футбол
Вернер прокомментировал переход в «Челси»
"Челси" подписал контракт с немецким нападающим Тимо Вернером. Соглашение рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Pravda.Ru вчера в 05:48