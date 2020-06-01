Происшествия
BFM.ruСудмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). Это произошло после того, как полицейские использовали удушающий прием при его задержании в Миннеаполисе.
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Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Кино
Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
Зрители уже могут посмотреть финальную серию в озвучке Сыендук.
ГЛАС.RU 03:17
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Политика
Протестующих в США разгоняют военными вертолетами
Протестующих в США разгоняют военными вертолетами В Вашингтон вошли войска и военная техника.
Экспресс газета 05:14
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Киберспорт
Gearbox представила персонажа Godfall — игра выйдет вместе с релизом PlayStation 5
Студия Counterplay Games и издательство Gearbox Publishing представили трейлер Godfall — RPG, которая выйдет на PlayStation 5 и ПК.
CyberSport.ru вчера в 18:16
Экономика
Путин поручил выплатить закрывшимся ИП по 36 390 рублей
На совещании о ситуации на рынке труда Президент поручил выплатить ИП, прекратившим работу с 1 марта 2020 года, пособия по безработице за март, апрель и май.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:47
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru 03:37
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Здоровье
В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом
Более 60 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, число скончавшихся достигло 27, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.
РИА Новости 31 мая в 03:56
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $39
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $39,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:25 мск.
ТАСС 04:28
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp столкнулись с новой схемой мошенничества, которая позволяет украсть аккаунт, пишет Forbes.
РИА Новости 04:04
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Экономика
Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб
В BrandMonitor указывают, что если оригинальная кукла в среднем стоит 1,2 тыс. руб, то поддельная — 500 руб. Набор железной дороги в среднем обойдется в 2 тыс. руб, тогда как контрафактная продукция будет стоить 800 руб. В 2018 году около 60% участников практической части опроса BrandMonitor не смогли отличить поддельные игрушки от настоящих.
РБК 05:01
Хоккей
Хоккеист Задоров высказался о беспорядках в США
Газета.Ru вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту обрушения моста под Мурманском
Мурманск, 2 июня 2020, 12:03 — REGNUM В Мурманской области по факту обрушения железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности».
REGNUM 05:03
Политика
Украина предлагает вести переговоры по Донбассу без участия России
Украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе.
Газета.Ru 04:39
Гаджеты
Аналитики сравнили качество Core i3-10100 с чипами AMD Ryzen 3 3100 и i7-7700K
Недавно прошел тест на сравнение чипа Core i3-10100 с моделями AMD Ryzen 3 3100 и i7-7700K.
Актуальные Новости вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг
Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Общество
Россиян на голосовании по Конституции попросят снимать маски
Провести 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию поручил президент Владимир Путин.
News.ru 05:25
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты
В документе сказано, что не ранее 3 июня 2020 года смогут оказывать услуги салоны красоты, солярии, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и прочие объекты аналогичного направления.
МИР 24 вчера в 16:09
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Армия и оружие
Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры
ПНС и ЛНА обсудят конфликт в формате "5+5". Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры.
Piter.tv 03:52
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Здоровье
253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:16
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59