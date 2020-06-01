Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). Это произошло после того, как полицейские использовали удушающий прием при его задержании в Миннеаполисе.

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года. 2,2K

Политика Протестующих в США разгоняют военными вертолетами Протестующих в США разгоняют военными вертолетами В Вашингтон вошли войска и военная техника. 2

Киберспорт Gearbox представила персонажа Godfall — игра выйдет вместе с релизом PlayStation 5 Студия Counterplay Games и издательство Gearbox Publishing представили трейлер Godfall — RPG, которая выйдет на PlayStation 5 и ПК.

Экономика Путин поручил выплатить закрывшимся ИП по 36 390 рублей На совещании о ситуации на рынке труда Президент поручил выплатить ИП, прекратившим работу с 1 марта 2020 года, пособия по безработице за март, апрель и май. 8

Общество Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса в 84 регионах.

Здоровье В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом Более 60 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, число скончавшихся достигло 27, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона. 13

Происшествия На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах. 1,2K

Энергетика Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $39 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $39,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:25 мск. 16

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 385

Экономика Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб В BrandMonitor указывают, что если оригинальная кукла в среднем стоит 1,2 тыс. руб, то поддельная — 500 руб. Набор железной дороги в среднем обойдется в 2 тыс. руб, тогда как контрафактная продукция будет стоить 800 руб. В 2018 году около 60% участников практической части опроса BrandMonitor не смогли отличить поддельные игрушки от настоящих.

Происшествия Уголовное дело возбудили по факту обрушения моста под Мурманском Мурманск, 2 июня 2020, 12:03 — REGNUM В Мурманской области по факту обрушения железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности». 1K

Политика Украина предлагает вести переговоры по Донбассу без участия России Украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе. 846

Общество Россиян на голосовании по Конституции попросят снимать маски Провести 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию поручил президент Владимир Путин.

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Общество В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты В документе сказано, что не ранее 3 июня 2020 года смогут оказывать услуги салоны красоты, солярии, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и прочие объекты аналогичного направления. 97

Армия и оружие Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры ПНС и ЛНА обсудят конфликт в формате "5+5". Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры.

Здоровье 253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 998