Происшествия
BFM.ruСудмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). Это произошло после того, как полицейские использовали удушающий прием при его задержании в Миннеаполисе.
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Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по коронавирусу
Число выявленных случаев коронавируса в России сохраняется на уровне 9 тысяч человек (с 18 мая по 1 июня) в сутки по нескольким причинам.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
За сутки в России выявили 8 863 новых случая коронавируса
За сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 863. При этом у 41,9% пациентов нет клинических проявлений болезни.
Life.ru 03:36
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Политика
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском вчера в 14:33
Политика
Трамп назвал внутренним терроризмом беспорядки в США
Массовые беспорядки в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате действий полиции при его задержании.
РБК вчера в 20:37
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Зейналовой попала в больницу
Экспресс газета 03:02
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом вновь возросла в Нижегородской области
НТА-Приволжье — Заболеваемость коронавирусом вновь возросла в Нижегородской области.
НТА-Приволжье вчера в 06:30
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты
В документе сказано, что не ранее 3 июня 2020 года смогут оказывать услуги салоны красоты, солярии, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и прочие объекты аналогичного направления.
МИР 24 вчера в 16:09
Здоровье
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 30 мая в 04:10
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
Приятеля отца шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале в Крыму, задержали по подозрению в педофилии и убийстве ребенка, сообщает во вторник СК РФ.
РИА Новости 03:50
Общество
Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037.
ТАСС 03:37
Политика
Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа
NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
Армия и оружие
Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры
Стороны конфликта в Ливии — правительство национального согласия (ПНС) и Ливийская национальная армия (ЛНА) —согласились возобновить переговоры.
Lenta.ru 03:47
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Здоровье
Препарат против коронавируса поступит в больницы России 11 июня
Москва, 1 июня 2020, 10:23 — REGNUM Первый российский препарат против коронавируса прямого действия поступит в российские клиники уже 11 июня.
REGNUM вчера в 03:23
Интернет
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.
Lenta.ru вчера в 13:51
Происшествия
Под Хабаровском двое медведей погибли под колесами поезда
Около Хабаровска три медведя попали под поезд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство природных ресурсов края.
Российская газета 02:57
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова Алёна обратилась к сыну
Вчера наследнику Алёны исполнилось уже 13 лет. В честь такого события Гаврилова опубликовала снимок с родным для себя человеком.
OvideO.ru вчера в 17:27
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
Роспотребнадзор сообщил о схемах мошенников в период пандемии
В Роспотребнадзоре напомнили, что в условиях распространения коронавируса активизировались мошенники, которые пользуются страхами потребителей, говорится в сообщении ведомства.
Право.ру 02:35
Происшествия
В Астрахани двух полицейских заподозрили в фальсификации доказательств
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников астраханского МВД, подозреваемых в фальсификации доказательств, сообщает СУСК России по Астраханской области.
РИА Новости 02:42
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассказала о попытках надеть свой купальник из 90-х
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон хранит купальник, в котором снималась в популярном телесериале "Спасатели Малибу" в 1990-х годах.
РЕН ТВ вчера в 01:08
Происшествия
По факту обрушения моста в Заполярье возбуждено уголовное дело
В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пролета железнодорожного моста.
Вести.Ru 03:24