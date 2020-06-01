Происшествия

BFM.ruBFM.ruСудмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). Это произошло после того, как полицейские использовали удушающий прием при его задержании в Миннеаполисе.
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