Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСудно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

К месту укладки газопровода "Северный поток — 2" подошел плавучий трубоукладчик "Академик Черский". Именно это судно, как предполагается, должно завершить его строительство.
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Трубоукладчик «Академик Черский» дошел до Калининграда

ПРАЙМ13:33

В районе Балтийска встал на якорь трубоукладчик, который хотят использовать для достройки «Северного потока-2»

Калининград.Ru12:07

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» пришвартовался в Калининграде

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Судно для завершения «Северного потока — 2» дошло до Калининграда

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Способное достроить «Северный поток – 2» судно встало на якорь около Калининграда

Известия07:58

В порту Калининграда по прежнему нет трубоукладчика «Академика Черского»

Каскад10:00

Способное достроить «Северный поток – 2» судно встало на якорь около Калининграда

Накануне.Ru11:41
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Общество

35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:10
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
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Врач выпал из окна воронежской больницы

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«Спартак» обменял Хохлачёва в «Авангард» на Широкова

ГЛАС.RU 04:31
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Посольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе

«Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — рассказали в ведомстве ТАСС, комментируя заявление МИД Украины о ситуации с расследованием гибели 48 человек в Одессе.
RT на русском 12:52
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Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, который разразился из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
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В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле

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Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
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Шоу-бизнес

Выздоровевшая Бабкина впервые записала видео после болезни

Выздоровевшая артистка Надежда Бабкина, которую накануне выписали из больницы, впервые записала видео и опубликовала его в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 03:38
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Технологии

СМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom

Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили в даркнете у хакеров более 500 тыс. взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, сообщила The Sunday Times.
РБК 15:54
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
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Космос

Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю

Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.
Газета.Ru 11:07
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
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Автоспорт

Александер Албон стал победителем виртуального Гран-при Нидерландов

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Общество

Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом

Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов.
Профиль 10:06
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Гаджеты

Обновление Windows 10 снова «сломало» пользовательские профили

Некоторые пользователи, установившие последние обновления Windows 10, включая KB4549951, сообщают о проблемах с профилями.
Игромания.ру 14:55
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
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Общество

Протоиерей Смирнов заявил о пользе эпидемии коронавируса

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что у эпидемии коронавируса есть и положительная сторона.
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
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Политика

Украинский посол предложил пари о Крыме

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру пари по поводу Крыма, сообщает "Укринформ" Ранее в интервью изданию Tagesspiegel Шрёдер предложить снять санкции с России из-за их неэффективности, а также из-за непростой экономической ситуации из-за пандемии COVID-19.
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Здоровье

В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24».
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Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
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Общество

Уткин жестко высказался о Волгограде

Газета.Ru 12:29
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
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Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем

По данным источника, специалист госпитализирован 3 мая из-за проблем с сердцем.
Vprognoze.ru 15:56
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В Москве скончались еще 34 пациента с коронавирусом

В московском оперштабе сообщили о 34 умерших пациентах с подтвержденным коронавирусом.
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Transfermarkt представил рейтинг стоимости клубов после снижения цен

Портал Transfermarkt назвал 50 самых дорогих футбольных клубов после снижения трансферных цен на игроков в связи с пандемией коронавируса, рейтинг опубликован на странице портала в Instagram.
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В Польше возмутились подготовкой танкистов на симуляторах

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