Регазификационное судно Газпрома «Маршал Василевский», арендуемое австрийской OMV, отправилось в США, пишет Bloomberg. По предварительным данным, там судно будет загружено партией сжиженного природного газа (СПГ). Агентство сообщает, что загрузка пройдет 26 ноября в порту Sabine Pass в Луизиане.

Судно Газпрома отправилось за газом в США

Политика Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.

Здоровье НМИЦ радиологии и «Русатом Хэлскеа» создали медицинского оператора НМИЦ радиологии Минздрава России и АО «Русатом Хэлскеа» создали управляющую компанию — медицинского оператора для работы над развитием радионуклидной диагностики и терапии и контроля за инвестициями в этой области.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Политика В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России В интервью журналу The Economist президент Франции назвал три сценария развития России.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Транспорт Более трех тысяч билетов продано на поезда в Крым Более трех тысяч билетов продано на поезда, которые отправятся в Крым из Москвы и Петербурга.

Армия и оружие Помпео обвинил Дамаск и Москву в авиаударах по гражданским объектам Сирийские войска при поддержке России за последние 48 часов нанесли авиаудары по нескольким гражданским объектам (школа, больница, дома), в результате чего погибли 12 человек, а пострадали почти 40, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Общество Фанат заменил всех героев Death Stranding на Хидео Кодзиму Геймер заменил всех персонажей в Death Stranding на японского геймдизайнера Хидео Кодзиму.

Здоровье Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу 65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.

Политика Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы» Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".

Армия и оружие Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России на Черном море 21 октября самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили длительные полеты вблизи Калининградской области.

Общество Умер друг тигра Амура — козёл Тимур В Приморье умер один из самых умилительных символов региона, козёл Тимур, который прославился далеко за пределами России благодаря своей удивительной дружбе с тигром Амуром.

Фигурное катание Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.

Общество Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble.

Экономика Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн 10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.

Наука Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.

Общество Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.

Наука Спаривание повысило восприимчивость комаров к возбудителю малярии Самки малярийных комаров комплекса видов Anopheles gambiae становятся более восприимчивыми к заражению малярийным плазмодием после спаривания, сообщается в PLOS Pathogens.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Происшествия СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.

Кино Егор Крид впервые снялся в кино Егор снялся в романтической комедии Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина». Его партнершей по кадру стала 37-летняя Юлия Александрова.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Политика Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.

Культура Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.