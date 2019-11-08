Общество

Взгляд.руВзгляд.руСудно Газпрома отправилось за газом в США

Регазификационное судно Газпрома «Маршал Василевский», арендуемое австрийской OMV, отправилось в США, пишет Bloomberg. По предварительным данным, там судно будет загружено партией сжиженного природного газа (СПГ). Агентство сообщает, что загрузка пройдет 26 ноября в порту Sabine Pass в Луизиане.
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«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

РИА Новости07:44

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в США

РБК11:01

СМИ узнали об отправке в США арендованного у «Газпрома» СПГ-танкера

Rambler News Service09:13

Судно «Газпрома» займется перевозкой американского газа

Lenta.ru12:17

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США

Вести.Финанс08:37

Судно Газпрома отправилось за газом в США

Взгляд.ру13:31

СМИ: Российская регазификационная установка направилась за сжиженным газом в США

Росбалт11:30
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Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам

Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ 09:09
Здоровье

НМИЦ радиологии и «Русатом Хэлскеа» создали медицинского оператора

НМИЦ радиологии Минздрава России и АО «Русатом Хэлскеа» создали управляющую компанию — медицинского оператора для работы над развитием радионуклидной диагностики и терапии и контроля за инвестициями в этой области.
Medvestnik.ru 08:33
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Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия вчера в 09:05
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Политика

В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России

В интервью журналу The Economist президент Франции назвал три сценария развития России.
Говорит Москва 05:28
Общество

Отец троих детей, сбежавший из Швеции в Россию, вернётся в Хабаровск

АиФ Хабаровск вчера в 00:49
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Транспорт

Более трех тысяч билетов продано на поезда в Крым

Более трех тысяч билетов продано на поезда, которые отправятся в Крым из Москвы и Петербурга.
Телеканал Санкт-Петербург 11:43
Армия и оружие

Помпео обвинил Дамаск и Москву в авиаударах по гражданским объектам

Сирийские войска при поддержке России за последние 48 часов нанесли авиаудары по нескольким гражданским объектам (школа, больница, дома), в результате чего погибли 12 человек, а пострадали почти 40, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 14:51
Общество

Фанат заменил всех героев Death Stranding на Хидео Кодзиму

Геймер заменил всех персонажей в Death Stranding на японского геймдизайнера Хидео Кодзиму.
REGNUM 05:35
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет 14:29
Здоровье

Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу

65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Агентство Телеграф 02:21
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России на Черном море

21 октября самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили длительные полеты вблизи Калининградской области.
Известия 18:39
Общество

Умер друг тигра Амура — козёл Тимур

В Приморье умер один из самых умилительных символов региона, козёл Тимур, который прославился далеко за пределами России благодаря своей удивительной дружбе с тигром Амуром.
Life.ru вчера в 20:15
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая

Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Общество

Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo

Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble.
Lenta.ru 14:05
Экономика

Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн

10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.
Известия вчера в 19:58
Наука

Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени

Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
ГЛАС.RU вчера в 14:18
Футбол

«Наполи» и «Милан» могут перехватить Миранчука у «Ювентуса»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук находится в сфере интересов ряда итальянских клубов.
Матч ТВ 14:46
Общество

Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
RT на русском 13:21
Наука

Спаривание повысило восприимчивость комаров к возбудителю малярии

Самки малярийных комаров комплекса видов Anopheles gambiae становятся более восприимчивыми к заражению малярийным плазмодием после спаривания, сообщается в PLOS Pathogens.
N+1 02:56
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Происшествия

СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:10
Кино

Егор Крид впервые снялся в кино

Егор снялся в романтической комедии Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина». Его партнершей по кадру стала 37-летняя Юлия Александрова.
StarHit.ru 17:00
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета вчера в 00:55
Политика

Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД

Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Lenta.ru 19:22
Культура

Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне

Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
Gazeta.SPb 18:27
Спорт

Глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх

Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх будет принят до конца 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:34
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