Коронавирус
REGNUMСудно «Морской старт» прибыло из США в Приморье
Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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ФНЛ. «Ротор» снова единолично лидирует
После встреч 27-го тура волгоградский «Ротор» вернул себе единоличное первое место.
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Как сообщается на сайте «Спорт 24», бой между российском бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может пройти не в США.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Армия и оружие
Боевики перехватили российский военный конвой в Сирии
Протурецкие боевики отказались выполнять договоренности, заключенные между РФ и Турцией, и перекрыли автодорогу M4, используемую российскими военными конвоями.
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Широков: «Краснодар» никогда в жизни ничего не выигрывает
"Быки" никогда в жизни ничего не выигрывают, только если случайно.
Здоровье
Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства
Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
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Политика
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В Москве приняли решение расширить список стран «карантинной зоны», после возвращения из которых необходимо самоизолироваться на 14 суток.
Технологии
Microsoft создала собственный ресурс с данными о коронавирусе
В домене поисковой системы Microsoft Bing появилась еще одна интерактивная карта с данными о заболевших коронавирусом нового типа Covid-19.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
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«Газпром» остановил «Силу Сибири»
Общество
В США приступили к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
Первый из 45 молодых и здоровых волонтеров в США получит сегодня экспериментальную дозу вакцины от коронавируса.
Общество
Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ
Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Общество
Расписание сдачи ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи ЕГЭ в России перенесут на более поздние сроки – это связано с эпидемией коронавируса, сообщает ИА DEITA.
Политика
Суд в США прекратил дело против «Конкорда»
Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек
Оперативный штаб уточняет, что большинство новых случаев зафиксировано в Москве, остальные заболевшие за последние сутки в Петербурге, Самарской области, Подмосковье, Кировской области, пермском крае и республике Коми.
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Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Музыка
Шнуров: после Евровидения Флорида Чантурия останется в «Ленинграде»
Как сообщает радиостанция "Комсомольская правда", музыкант Сергей Шнуров рассказал, что вокалистка Флорида Чантурия после участия в конкурсе "Евровидение - 2020" в составе группы Little Big снова вернется в "Ленинград".
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Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова сменила имидж
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Общество
ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться на время от наличности как источника распространения коронавирусной инфекции в мире.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Здоровье
В Омской области вводится особый режим из-за коронавируса
На территории Омской области вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Экономика
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.