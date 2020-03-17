Коронавирус

REGNUMREGNUMСудно «Морской старт» прибыло из США в Приморье

Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Плавучий космодром «Морской старт» прибыл из США в Приморье

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